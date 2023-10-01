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        Ordu'da tünelden geçen tırda çıkan yangın söndürüldü

        Ordu'da, tünelden geçen tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 14:15 Güncelleme: 01.10.2023 - 14:23
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        Ordu'da tünelden geçen tırda çıkan yangın söndürüldü
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        Ordu'da, tünelden geçen tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Karadeniz Sahil Yolu'nun Perşembe ilçesi Kırlı Mahallesi mevkisindeki Nefise Akçelik Tüneli'nde seyir halindeki Erdal Düdükçü'nün kullandığı 34 DG 2376 plakalı tırın motor bölümünde yangın çıktı.

        Durumu fark eden sürücü, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeyi başaramayınca itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

        Bölgeye gelen ekiplerce söndürülen yangında tırın kupası kullanılamaz hale geldi, dorsesinde yüklü mercimeğin ise bir kısmı zarar gördü.

        Trafiğe kapatılan tüneli kullanacak sürücüler, bir süre Perşembe sahil yoluna yönlendirildi.

        Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından tünel, tek şeritten ulaşıma açıldı.

        Tırın, bölgeden kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

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