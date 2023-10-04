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        Ordu'da valizinde 2 kilogram uyuşturucu ele geçirilen kişi yakalandı

        Ordu'da, yolcu otobüsünde valizinde 2 kilogram uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 16:51 Güncelleme: 04.10.2023 - 16:59
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        Ordu'da valizinde 2 kilogram uyuşturucu ele geçirilen kişi yakalandı
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        Ordu'da, yolcu otobüsünde valizinde 2 kilogram uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülyalı ilçesinde yol kontrolü sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

        Ekiplerin araçta yaptığı aramada, yolculardan A.K'nin valizinde 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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