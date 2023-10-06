Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da kaçak kazı yapan 12 kişi gözaltına alındı

        Ordu'nun Mesudiye ilçesinde kaçak kazı yapan 12 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 15:14 Güncelleme: 06.10.2023 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da kaçak kazı yapan 12 kişi gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Mesudiye ilçesinde kaçak kazı yapan 12 şüpheli suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topçam Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda, İ.K. (58), Y.K. (50), O.K. (26), S.S. (23), M.M. (47), S.K. (43), E.K. (48), E.Ö. (42), Y.D. (72), O.K. (24), İ.K. (33) ve M.T.T'yi (42) izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

        Şüphelilerle birlikte kepçe, 3 pikap, 7 el yapımı patlayıcı kapsül, 2 tabanca ve şarjörü, 57 tabanca fişeği, dedektör, 5 lisanssız telsiz, telsiz şarj cihazı, jeneratör, gaz maskesi, el dürbünü, lazer metre, 3 powerbank, kafa feneri, pusula, 21 muhtelif kazı malzemesi ve kazı alan krokisi ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Sözde suikast birimi sorumlusuydu! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon!
        Sözde suikast birimi sorumlusuydu! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon!
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Dövülme nedeni ortaya çıktı!
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Dövülme nedeni ortaya çıktı!
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Alkollü sürücü "dayanıklı" deyip ölüme götürdü!
        Alkollü sürücü "dayanıklı" deyip ölüme götürdü!
        Hakimden 'Maganda'ya yer çekimi sorusu!
        Hakimden 'Maganda'ya yer çekimi sorusu!
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        Nobel Barış Ödülü'ne İranlı aktivist layık görüldü
        Nobel Barış Ödülü'ne İranlı aktivist layık görüldü
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        160 bin metal işçisine avans
        160 bin metal işçisine avans
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'ya geliyor
        Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'ya geliyor
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında

        Benzer Haberler

        Altınordu Belediyesinde en düşük işçi maaşı yaklaşık 23 bin lira oldu
        Altınordu Belediyesinde en düşük işçi maaşı yaklaşık 23 bin lira oldu
        Ordu'da kayıp kişi bahçede ölü bulundu
        Ordu'da kayıp kişi bahçede ölü bulundu
        İşe giderken, yoldan geçen motosikletliler vurdu
        İşe giderken, yoldan geçen motosikletliler vurdu
        Ordu'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Ordu'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Ordu'da "Yılın Ahisi" marangoz, engeline rağmen mesleğini sürdürüyor
        Ordu'da "Yılın Ahisi" marangoz, engeline rağmen mesleğini sürdürüyor
        Ordu'da kahverengi kokarcayla mücadele konusunda toplantı yapıldı
        Ordu'da kahverengi kokarcayla mücadele konusunda toplantı yapıldı