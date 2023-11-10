Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da 87 yaşındaki kişinin Atatürk'ü anma anı kameraya yansıdı

        Ordu'da 87 yaşındaki Tahir Baş'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yıl dönümünde Türk bayrağını selamlaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 22:01 Güncelleme: 10.11.2023 - 22:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da 87 yaşındaki kişinin Atatürk'ü anma anı kameraya yansıdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'da 87 yaşındaki Tahir Baş'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yıl dönümünde Türk bayrağını selamlaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Emekli başkomiser Baş, sabah saatlerinde Perşembe ilçesi Çaka plajında işletmeciliğini yaptıkları kamp alanına geldi.

        Kampı açan Baş, Atatürk'ü anmak için saat 9.05'te büfe önündeki direkte asılı Türk bayrağını selamladıktan sonra yarıya indirdi.

        Selçuk Oğuz Baş, cep telefonuna güvenlik kamerasının hareket ettiği uyarısı gelmesi üzerine görüntüyü izledi.

        Babasının bu anlarının kameraya yansıdığı gören Baş'ın, sosyal medyada paylaştığı görüntü, beğeni topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yargıtay'dan AYM açıklaması
        Yargıtay'dan AYM açıklaması
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Bakan Koca'dan yurt dışına doktor göçü ve SMA açıklaması
        Bakan Koca'dan yurt dışına doktor göçü ve SMA açıklaması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Burak Yılmaz gitti, Rıza Çalımbay geldi!
        Burak Yılmaz gitti, Rıza Çalımbay geldi!
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları

        Benzer Haberler

        Ünye'de "Atatürk" temalı resim sergisi açıldı
        Ünye'de "Atatürk" temalı resim sergisi açıldı
        Ordu'da "Kadim Şehrin İzinde Kudüs'e Yolculuk" konulu konferans düzenlendi
        Ordu'da "Kadim Şehrin İzinde Kudüs'e Yolculuk" konulu konferans düzenlendi
        Ordu'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı
        Ordu'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı
        Ordu'da toplu taşıma esnafına destek
        Ordu'da toplu taşıma esnafına destek
        Arı sütü Ordulu kadına gelir kapısı oldu
        Arı sütü Ordulu kadına gelir kapısı oldu
        Ordu'da İsrail firması ile yapılan enerji yatırım anlaşması feshedildi
        Ordu'da İsrail firması ile yapılan enerji yatırım anlaşması feshedildi