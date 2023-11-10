Ordu'da 87 yaşındaki kişinin Atatürk'ü anma anı kameraya yansıdı

Ordu'da 87 yaşındaki Tahir Baş'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yıl dönümünde Türk bayrağını selamlaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Emekli başkomiser Baş, sabah saatlerinde Perşembe ilçesi Çaka plajında işletmeciliğini yaptıkları kamp alanına geldi.

Kampı açan Baş, Atatürk'ü anmak için saat 9.05'te büfe önündeki direkte asılı Türk bayrağını selamladıktan sonra yarıya indirdi.

Selçuk Oğuz Baş, cep telefonuna güvenlik kamerasının hareket ettiği uyarısı gelmesi üzerine görüntüyü izledi.

Babasının bu anlarının kameraya yansıdığı gören Baş'ın, sosyal medyada paylaştığı görüntü, beğeni topladı.

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