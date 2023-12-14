Ordu'da sunta yüklü tır sulama kanalına devrildi

ORDU(AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde devrilen tırdaki suntalar etrafa saçıldı.

Gürcistan uyruklu Patala Shavedze yönetimindeki NA-002-D plakalı tır, Ünye Devlet Sahil Yolu'nun Yüceler Mahallesi mevkisinde, sulama kanalına devrildi.

Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, tırdaki suntalar etrafa saçıldı.

Suntalar, ekipler ve vatandaşların yardımıyla yolun kenarına taşındı, tırın vinç yardımıyla kanaldan çıkarılması için çalışma yapıldı.

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