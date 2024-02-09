İstanbul'da metrobüs kazasında ölen sürücünün cenazesi Ordu'da defnedildi
İstanbul Beylikdüzü'nde başka bir metrobüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden metrobüs sürücüsü Eyüp Maytalman'ın cenazesi, memleketi Ordu'nun Kabataş ilçesinde toprağa verildi.
İstanbul Beylikdüzü'nde başka bir metrobüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden metrobüs sürücüsü Eyüp Maytalman'ın cenazesi, memleketi Ordu'nun Kabataş ilçesinde toprağa verildi.
Beylerli Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Maytalman'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.
İki çocuk babası 43 yaşındaki Maytalman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığına defnedildi.
Beylikdüzü'nde 8 Ocak'ta, Eyüp Maytalman idaresinde Büyükçekmece yönünde ilerleyen metrobüs, Haramidere'de arızalanmış, aracı kontrol etmek için aşağı inen sürücü, karşı istikametten gelen H.A'nın kullandığı 34 TN 2788 plakalı metrobüsün çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Maytalman, kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitirmişti.
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