Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        İstanbul'da metrobüs kazasında ölen sürücünün cenazesi Ordu'da defnedildi

        İstanbul Beylikdüzü'nde başka bir metrobüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden metrobüs sürücüsü Eyüp Maytalman'ın cenazesi, memleketi Ordu'nun Kabataş ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 17:29 Güncelleme: 09.02.2024 - 17:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da metrobüs kazasında ölen sürücünün cenazesi Ordu'da defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Beylikdüzü'nde başka bir metrobüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden metrobüs sürücüsü Eyüp Maytalman'ın cenazesi, memleketi Ordu'nun Kabataş ilçesinde toprağa verildi.

        Beylerli Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Maytalman'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

        İki çocuk babası 43 yaşındaki Maytalman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığına defnedildi.

        Beylikdüzü'nde 8 Ocak'ta, Eyüp Maytalman idaresinde Büyükçekmece yönünde ilerleyen metrobüs, Haramidere'de arızalanmış, aracı kontrol etmek için aşağı inen sürücü, karşı istikametten gelen H.A'nın kullandığı 34 TN 2788 plakalı metrobüsün çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Maytalman, kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede
        Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede
        Bisiklet ile minibüs çarpıştı! Kahreden kaza!
        Bisiklet ile minibüs çarpıştı! Kahreden kaza!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Hangisi Almanya Başbakanı Scholz?
        Hangisi Almanya Başbakanı Scholz?
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        GSS’liye özel hastaneler açık
        GSS’liye özel hastaneler açık
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'na 2 milyon ziyaretçi bekleniyor
        Menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'na 2 milyon ziyaretçi bekleniyor
        Ordu Valisi Erol başarılı sporcularla bir araya geldi
        Ordu Valisi Erol başarılı sporcularla bir araya geldi
        Aybastı'daki Gençlik Merkezinde 90 bin kişi ağırlandı
        Aybastı'daki Gençlik Merkezinde 90 bin kişi ağırlandı
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler Ünye'de temaslarda bulundu
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler Ünye'de temaslarda bulundu
        Taylandlı kadın, gelin geldiği Ordu'da Müslüman oldu
        Taylandlı kadın, gelin geldiği Ordu'da Müslüman oldu
        Akkuş Belediyespor, Cizre Belediyespor maçını kazanarak play-off şansını sü...
        Akkuş Belediyespor, Cizre Belediyespor maçını kazanarak play-off şansını sü...