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        Ordu'da motosiklet kazasında ölen lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi

        Ordu'da motosikletin tabelaya çarpması sonucu yaşamını yitiren 16 yaşındaki Burak Yılmaz'ın cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 15:04 Güncelleme: 30.09.2024 - 15:04
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        Ordu'da motosiklet kazasında ölen lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi
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        Ordu'da motosikletin tabelaya çarpması sonucu yaşamını yitiren 16 yaşındaki Burak Yılmaz'ın cenazesi defnedildi.

        Ünye ilçesinde dün kullandığı motosikletin yol kenarındaki tabelaya çarpması sonucu hayatını kaybeden Ünye Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Yılmaz için Ünye Büyük Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Burak Yılmaz'ın babası Ferhat, annesi Arzu, kardeşleri Buğra ve Berra Yılmaz ile Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkanvekili Orhan Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz ve okul arkadaşları katıldı.

        Yılmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından İnkur Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

        Aynı kazada yaralanan Yılmaz'ın okul arkadaşı Muhammet Kenet'in (16) tedavisi ise Samsun'daki özel bir hastanede devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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