Ordu'da motosiklet kazasında ölen lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi

Aynı kazada yaralanan Yılmaz'ın okul arkadaşı Muhammet Kenet'in (16) tedavisi ise Samsun'daki özel bir hastanede devam ediyor.

Törene, Burak Yılmaz'ın babası Ferhat, annesi Arzu, kardeşleri Buğra ve Berra Yılmaz ile Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkanvekili Orhan Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz ve okul arkadaşları katıldı.

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