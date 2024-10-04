Ordu'da silahla yaralama olayına ilişkin 3 kişi tutuklandı

Ordu'da, silahla yaralama ve mala zarar verme olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2 Ekim'de ateşli silahla kasten yaralama-6136 sayılı kanuna muhalefet ve mala zarar verme olayı meydana geldi.

Olayın şüphelileri 16'şar suç kaydı bulunan C.K. (33) ve S.A. (29) ile 5 suç kaydı bulunan C.Ş. (31) ve 8 suç kaydı olduğu belirlenen H.A. (30), polisler tarafından olayda kullanılan 4 ruhsatsız tabanca ve 12 fişekle yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.