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        Ordu'da silahla yaralama olayına ilişkin 3 kişi tutuklandı

        Ordu'da, silahla yaralama ve mala zarar verme olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 16:09 Güncelleme: 04.10.2024 - 16:21
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        Ordu'da silahla yaralama olayına ilişkin 3 kişi tutuklandı
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        Ordu'da, silahla yaralama ve mala zarar verme olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2 Ekim'de ateşli silahla kasten yaralama-6136 sayılı kanuna muhalefet ve mala zarar verme olayı meydana geldi.

        Olayın şüphelileri 16'şar suç kaydı bulunan C.K. (33) ve S.A. (29) ile 5 suç kaydı bulunan C.Ş. (31) ve 8 suç kaydı olduğu belirlenen H.A. (30), polisler tarafından olayda kullanılan 4 ruhsatsız tabanca ve 12 fişekle yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan H.A, C.K. ve S.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, C.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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