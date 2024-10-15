Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da 8 gündür haber alınamayan kadın ölü bulundu

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde 8 gündür haber alınamayan kadın, fındık bahçesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 18:22 Güncelleme: 15.10.2024 - 18:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da 8 gündür haber alınamayan kadın ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde 8 gündür haber alınamayan kadın, fındık bahçesinde ölü bulundu.

        Boztepe Mahallesi Piraahmet mevkisinde fındık bahçesinde ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen ekipler, cesedin hakkında kayıp ihbarı bulunan Rus uyruklu Margarita Karaca'ya (57) ait olduğunu belirledi.

        Evli ve 1 çocuk annesi Karaca'nın cesedi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savunma Sanayii Fonu teklifi ertelendi
        Savunma Sanayii Fonu teklifi ertelendi
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Yılmaz bebek metrobüste doğdu
        Yılmaz bebek metrobüste doğdu
        15 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        15 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Odeabank satıldı
        Odeabank satıldı
        Forvetsiz oyun bir şehir efsanesi
        Forvetsiz oyun bir şehir efsanesi
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?
        Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?
        "Rehin tutuluyorum"
        "Rehin tutuluyorum"
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        Farklı düşünüyorlar
        Farklı düşünüyorlar

        Benzer Haberler

        Ordu'da "Teo" isimli köpek sahibinin mezarı başında bekliyor
        Ordu'da "Teo" isimli köpek sahibinin mezarı başında bekliyor
        Hükümlüyü, karar çıktıktan 1 dakika sonra yakalayan polislere ödül
        Hükümlüyü, karar çıktıktan 1 dakika sonra yakalayan polislere ödül
        Ordu Valisi Erol'dan aranan hükümlüyü 1 dakikada yakalayan polislere başarı...
        Ordu Valisi Erol'dan aranan hükümlüyü 1 dakikada yakalayan polislere başarı...
        Ordu'da kahverengi kokarcaya karşı 200 bin noktada ilaçlama
        Ordu'da kahverengi kokarcaya karşı 200 bin noktada ilaçlama
        Kahverengi kokarca popülasyonunun azaltılmasına yönelik kışlak ilaçlanmasın...
        Kahverengi kokarca popülasyonunun azaltılmasına yönelik kışlak ilaçlanmasın...
        'Teo', sahibinin mezarının başından ayrılmadı
        'Teo', sahibinin mezarının başından ayrılmadı