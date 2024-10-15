Ordu'da 8 gündür haber alınamayan kadın ölü bulundu

Evli ve 1 çocuk annesi Karaca'nın cesedi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen ekipler, cesedin hakkında kayıp ihbarı bulunan Rus uyruklu Margarita Karaca'ya (57) ait olduğunu belirledi.

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