Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 şüpheli tutuklandı

        Ordu'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 16:40 Güncelleme: 19.10.2024 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Ordu ve Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik Altınordu ve Ünye ilçelerinde 7 adrese operasyon gerçekleştirildi.

        Eşzamanlı operasyonda, muhtelif miktarlarda sentetik uyuşturucu ve ecza ele geçirildi.

        Olayla ilgili S.O.Y. (26), Ş.K. (46), K.O. (41), H.Ç. (39), B.A. (31), İ.İ. (26) ve S.B. (26), gözaltına alındı.

        S.O.Y. emniyetteki işlemlerin ardından bırakıldı, diğerleri ise adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, K.O, H.Ç, B.A, İ.İ. ve S.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ş.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz konuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz konuşuyor
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Gelin katili kayınvalide kuyumcuda yakalandı!
        Gelin katili kayınvalide kuyumcuda yakalandı!
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        Solakların sağlık riski!
        Solakların sağlık riski!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Neden kendimizi gıdıklayamayız?
        Neden kendimizi gıdıklayamayız?
        Kızların kavgasını ayırmak isteyen genci vurdu!
        Kızların kavgasını ayırmak isteyen genci vurdu!
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Vural Çelik'e veda
        Vural Çelik'e veda
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti

        Benzer Haberler

        Ordu'da Muhtarlar Günü kutlandı
        Ordu'da Muhtarlar Günü kutlandı
        Tüfeği gösterirken silah kazara ateş aldı; başından vurulan akrabası öldü
        Tüfeği gösterirken silah kazara ateş aldı; başından vurulan akrabası öldü
        Ordu'da ölü bulunan Margarita Karaca, toprağa verildi
        Ordu'da ölü bulunan Margarita Karaca, toprağa verildi
        Ordu'da akrabasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı
        Ordu'da akrabasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı
        Ordu'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Ordu'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Ordu'da yaylaya kar yağdı
        Ordu'da yaylaya kar yağdı