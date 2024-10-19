Ordu'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 şüpheli tutuklandı
Ordu'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Ordu'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Ordu ve Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik Altınordu ve Ünye ilçelerinde 7 adrese operasyon gerçekleştirildi.
Eşzamanlı operasyonda, muhtelif miktarlarda sentetik uyuşturucu ve ecza ele geçirildi.
Olayla ilgili S.O.Y. (26), Ş.K. (46), K.O. (41), H.Ç. (39), B.A. (31), İ.İ. (26) ve S.B. (26), gözaltına alındı.
S.O.Y. emniyetteki işlemlerin ardından bırakıldı, diğerleri ise adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, K.O, H.Ç, B.A, İ.İ. ve S.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ş.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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