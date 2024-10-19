Ordu'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 şüpheli tutuklandı

Şüpheliler, K.O, H.Ç, B.A, İ.İ. ve S.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ş.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olayla ilgili S.O.Y. (26), Ş.K. (46), K.O. (41), H.Ç. (39), B.A. (31), İ.İ. (26) ve S.B. (26), gözaltına alındı.

Ordu ve Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik Altınordu ve Ünye ilçelerinde 7 adrese operasyon gerçekleştirildi.

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