Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 13:34 Güncelleme: 22.10.2024 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı.

        Burunucu Mahallesi Hasanbaba mevkisinde Selim Z. (32) yönetimindeki 52 AEJ 446 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan İlbey Fidan'a (47) çarptı.

        Fidan ve motosikletten düşerek yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildikleri Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        "Son 16 için motivasyonumuz yüksek"
        "Son 16 için motivasyonumuz yüksek"
        Yılın en yüksek satışı
        Yılın en yüksek satışı
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Filistinli sanatçı İsrail'in saldırılarında öldü
        Filistinli sanatçı İsrail'in saldırılarında öldü
        Bursin de Sabancı Ailesi'ne girdi
        Bursin de Sabancı Ailesi'ne girdi
        Tarihin en ortada seçimine doğru
        Tarihin en ortada seçimine doğru
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Sol bek arıyor!
        Sol bek arıyor!
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı

        Benzer Haberler

        Ordu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı
        Ordu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı
        Ordu'da sağanak etkili oldu
        Ordu'da sağanak etkili oldu
        Ordu'da tırda 68 kilo 500 gram skunk ele geçirildi
        Ordu'da tırda 68 kilo 500 gram skunk ele geçirildi
        Ordu'da olumsuz hava koşulları balık fiyatlarını artırdı
        Ordu'da olumsuz hava koşulları balık fiyatlarını artırdı
        TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan: Fındık fiyatı yükseliş eğiliminde
        TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan: Fındık fiyatı yükseliş eğiliminde
        Ordu'da uyuşturucu ticareti operasyonu; 5 tutuklama
        Ordu'da uyuşturucu ticareti operasyonu; 5 tutuklama