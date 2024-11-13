Ordu Çambaşı Yaylası'ndaki kayak merkezinde sezon hedefi 1 milyon ziyaretçi

Ordu'nun doğasıyla ön plana çıkan Çambaşı Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı.

Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'ndaki merkezde, kayak, snowboard ve kızakla kaymanın yanı sıra ahşap bungalov ve otelde konaklama imkanı sunuluyor.

Merkez, konaklama birimleri ile 11 pist ve 2 telesiyejin bakımının yapılmasıyla sezona hazır hale getirildi.

En son yağan karla birlikte merkezin beyaza büründüğünü belirten Kaya, ancak yeterli karın olmaması nedeniyle henüz hizmete açılamadığını ifade etti.

Çambaşı Kayak Merkezi'nin uluslararası standartlarda pistlere sahip olduğuna dikkati çeken Kaya, ayrıca bölgede kar kalitesinin son derece iyi olduğunu anlattı.

İlerleyen günlerde yağacak karla birlikte merkezde kayak tutkunlarının ağırlanmaya başlanacağını aktaran Kaya, Çambaşı Kayak Merkezi'nin denize ve havalimanına en yakın turizm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Kaya, geçen sezon Çambaşı Kayak Merkezi'nde yaklaşık 600 bin kişinin ağırlandığını anımsatarak, "Bu sezon Çambaşı Kayak Merkezi'nde hedef 1 milyon ziyaretçi ağırlamak. Bu konuda her türlü altyapı hazırlandı. Merkezdeki işletmeler de gerekli çalışmalarını tamamladı." dedi.

Sezon öncesi karın erken düştüğüne işaret eden Kaya, "İnşallah kar yağışı süreci devam eder. Temennimiz yeterli karın yağmasıyla sezonun erken açılması. Gerek yerel yönetim, gerekse işletmeciler olarak hazırız." diye konuştu.