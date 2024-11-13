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        Ordu Çambaşı Yaylası'ndaki kayak merkezinde sezon hedefi 1 milyon ziyaretçi

        Ordu'nun doğasıyla ön plana çıkan Çambaşı Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 10:31 Güncelleme: 13.11.2024 - 12:00
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        Ordu Çambaşı Yaylası'ndaki kayak merkezinde sezon hedefi 1 milyon ziyaretçi
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        Ordu'nun doğasıyla ön plana çıkan Çambaşı Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı.

        Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'ndaki merkezde, kayak, snowboard ve kızakla kaymanın yanı sıra ahşap bungalov ve otelde konaklama imkanı sunuluyor.

        Merkez, konaklama birimleri ile 11 pist ve 2 telesiyejin bakımının yapılmasıyla sezona hazır hale getirildi.

        Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine, Çambaşı Yaylası'nda 650 dönümde inşa edilen Çambaşı Kayak Merkezi'nde sezon öncesi hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

        En son yağan karla birlikte merkezin beyaza büründüğünü belirten Kaya, ancak yeterli karın olmaması nedeniyle henüz hizmete açılamadığını ifade etti.

        İlerleyen günlerde yağacak karla birlikte merkezde kayak tutkunlarının ağırlanmaya başlanacağını aktaran Kaya, Çambaşı Kayak Merkezi'nin denize ve havalimanına en yakın turizm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

        Çambaşı Kayak Merkezi'nin uluslararası standartlarda pistlere sahip olduğuna dikkati çeken Kaya, ayrıca bölgede kar kalitesinin son derece iyi olduğunu anlattı.

        Kaya, geçen sezon Çambaşı Kayak Merkezi'nde yaklaşık 600 bin kişinin ağırlandığını anımsatarak, "Bu sezon Çambaşı Kayak Merkezi'nde hedef 1 milyon ziyaretçi ağırlamak. Bu konuda her türlü altyapı hazırlandı. Merkezdeki işletmeler de gerekli çalışmalarını tamamladı." dedi.

        Sezon öncesi karın erken düştüğüne işaret eden Kaya, "İnşallah kar yağışı süreci devam eder. Temennimiz yeterli karın yağmasıyla sezonun erken açılması. Gerek yerel yönetim, gerekse işletmeciler olarak hazırız." diye konuştu.

        Kaya, yaylada 600 yatak kapasitesi ile konaklama sorunu bulunmadığını sözlerine ekledi.

        - "Vatandaşlar muhteşem bir çam ormanı manzarası eşliğinde kayak yapmanın keyfini yaşıyor"

        Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel ise Çambaşı Yaylası'nın Ordu'nun yayla ve kış turizminde göz bebeği olduğunu belirterek, "Yaylaya yapılan yeni otellerle birlikte ciddi yatak kapasitesine doğru ilerliyoruz. Geçen sezon merkezde 600 bin ziyaretçi ağırlandı. Bu sezon ki hedef ise 1 milyon." ifadelerini kullandı.

        Bu sezon bölgede fazla kar beklendiğini dile getiren Karlıbel, "Buraya gelenler vatandaşlar muhteşem bir çam ormanı manzarası eşliğinde kayak yapmanın keyfini yaşıyor. Buraya havalimanımızın da etkisi ile diğer illerden turist geliyor." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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