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        Ordu'da köy yaşam merkezi yapılacak

        Ordu'nun Altınordu ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde köy yaşam merkezi yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 17:16 Güncelleme: 26.11.2024 - 17:21
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        Ordu'da köy yaşam merkezi yapılacak
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        Ordu'nun Altınordu ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde köy yaşam merkezi yapılacak.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Köy Yaşam Merkezleri" projesi kapsamında, Yeşilköy Mahallesi'nde inşa edilecek merkez için imza töreni düzenlendi.

        Vali Muammer Erol başkanlığında valilikte gerçekleştirilen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve Yeşilköy Mahalle Muhtarı Uğur Utku hazır bulundu.

        Köy yaşam merkezini yaptıracak muhtar Utku'ya teşekkür eden Erol, merkezin hayırlı olmasını temenni etti.

        İki derslikli merkezin protokolü, Vali Erol, Vargeloğlu ve Utku tarafından imzalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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