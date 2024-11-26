Ordu'da köy yaşam merkezi yapılacak

İki derslikli merkezin protokolü, Vali Erol, Vargeloğlu ve Utku tarafından imzalandı.

Köy yaşam merkezini yaptıracak muhtar Utku'ya teşekkür eden Erol, merkezin hayırlı olmasını temenni etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Köy Yaşam Merkezleri" projesi kapsamında, Yeşilköy Mahallesi'nde inşa edilecek merkez için imza töreni düzenlendi.

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