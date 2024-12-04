Bacağını kaybeden işçi, kadın muhtarın girişimleriyle protezine kavuştu

Ali Giden ise "Herkesten Allah razı olsun. Artık koltuk değneklerim olmadan yürüyebileceğim. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Alan, bu süreçte destek veren herkese teşekkür etti.

Ali Giden'in talebini değerlendiren dernek başkanı muhtar Alan, iş insanları ve hayırseverlerden protez için gerekli parayı topladı.

Bunun üzerine Giden, daha önce ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduğunu öğrendiği Yeni Mahalle Muhtarı Elvan Alan'ın kurduğu Ellerimi Bırakma İnsanı Yardımlaşma Derneğine başvurdu.

Yaşamını bir süre koltuk değnekleriyle sürdüren Giden, çalışamadığı ve maddi imkanı olmadığı için protez alamadı.

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