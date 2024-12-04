Muhtar vefat eden mahalle sakinlerinin hatırasını yaşatıyor

HAYATİ AKÇAY - Ordulu muhtar, mahallesinde vefat edenlerin unutulmaması için fotoğrafları ile kazan, ibrik ve çapa gibi geçmişte kullandıkları eşya ve araç gereçleri dernek binasında bir araya getirdi.

Perşembe ilçesine bağlı Beyli Mahallesi'nin muhtarı Serkan Ümit Aybastı, 2019'da göreve seçildikten sonra vefat edenleri hatırlamak, onların da yer aldığı anıları tazelemek amacıyla çalışma başlattı.

Dernek lokalinde, ölen akraba ve komşularının fotoğraf ve eşyalarını görenler, anılarını tazeliyor.

Aybastı, hayatını kaybeden mahalle sakinlerinin yakınlarından temin ettiği fotoğrafların yanı sıra kazan, ibrik ve çapa gibi çeşitli eşyaları Beyli Mahallesi Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneğinde oluşturduğu bölüme astı.

Aybastı, vefat edenlerin fotoğraflarını lakaplarıyla birlikte dernek lokalinin duvarlarına astığını, böylece derneğe gelenlerin fotoğraflara bakarak akrabalarıyla ya da komşularıyla anılarını hatırladığını belirtti.

Göreve geldikten sonra mahallede vefat edenlerin anılarını yaşatmak için çalışma başlattığını anlatan Aybastı, vefat eden 700 kişinin fotoğrafını ailelerinden alarak derneğe getirdiğini ifade etti.

Çalışmasının mahalle sakinlerince beğenildiğini dile getiren Aybastı, "Zaman zaman derneğe gelenler, özellikle de il dışından ziyaret edenler geçmişi yad ediyor. Biz de onlara böyle bir imkan sunduğumuz için mutluyuz." dedi.

Bazı kişilerin vefat eden büyüklerini ilk defa burada tanıdığına işaret eden Aybastı, bazılarının da yakınlarına ait fotoğrafları çoğaltıp evlerine götürdüğünü kaydetti.