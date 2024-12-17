Menderesleri ile ünlü Perşembe Yaylası'nda kar güzelliği

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, AA muhabirine, ziyaretçiler tarafından her mevsim tercih edilen Perşembe Yaylası'nın karla farklı bir güzelliğe kavuştuğunu söyledi.

Menderesleri ile dikkati çeken 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'na yerli ve yabancı turistler kışın da ilgi gösteriyor.

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