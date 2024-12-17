Menderesleri ile ünlü Perşembe Yaylası'nda kar güzelliği
Ordu'nun Aybastı ilçesinde menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası, karın ardından ziyaretçilerine eşsiz manzara sunuyor.
Ordu'nun Aybastı ilçesinde menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası, karın ardından ziyaretçilerine eşsiz manzara sunuyor.
Menderesleri ile dikkati çeken 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'na yerli ve yabancı turistler kışın da ilgi gösteriyor.
İlçeye 17 kilometre mesafedeki menderesleri ziyaret edenler, fotoğraflarla anı unutulmaz hale getiriyor.
Karla kaplanan yayla, dronla da havadan görüntülendi.
Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, AA muhabirine, ziyaretçiler tarafından her mevsim tercih edilen Perşembe Yaylası'nın karla farklı bir güzelliğe kavuştuğunu söyledi.
Gündoğar, vatandaşların menderesleriyle ünlü yaylada hoşça vakit geçirdiğini ifade etti.
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