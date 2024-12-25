Ordu Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden zabıtanın tartıştığı kişiye ziyaret

Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Emine Ela Karabulut, zabıtanın tartıştığı Cihan Kapıcı'yı evinde ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Karabulut'un, Aybastı ilçesinde yaşayan Kapıcı'yı ziyaret ederek, bir süre görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Kapıcı'nın şu ifadelerine yer verildi:

"O gün Aybastı ilçesine cenazeye gidecektim, o nedenle arayıp görevli arkadaşlara bana yemek bırakmamalarını söyledim. Akşam ilçeden geri döndüm evde de yemeye yemeğim yoktu. Zabıtayı arayarak, 'Bana yemek getirebilir misiniz?' diye sordum. Buraya geldiler, aramızda küçük bir tartışma yaşandı. Aradan geçmiş 5 yıl. Küçücük bir olaydı. Görüntülerin servis edilerek nereye varılmaya çalışıldığını anlamıyorum. Allah devletimizden ve belediyemizden razı olsun. Benim yemeğim, gıda malzemelerim sürekli olarak geliyor. Yakacak yardımında da bulunuyorlar. Gereken yardımları alıyorum. Bugün görüntüleri görünce şok oldum."