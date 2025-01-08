Ordu'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Devlet Sahil Yolu'nda Atatürk Mahallesi mevkisinde Emre Arslan (26) yönetimindeki 34 VN 9403 plakalı otomobil ile Şevval Demir (23) idaresindeki 52 ACF 532 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile Arslan'ın kullandığı araçtaki İsa Ovalı (45), ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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