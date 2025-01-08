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        Ordu'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 22:41 Güncelleme: 08.01.2025 - 22:48
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        Ordu'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Devlet Sahil Yolu'nda Atatürk Mahallesi mevkisinde Emre Arslan (26) yönetimindeki 34 VN 9403 plakalı otomobil ile Şevval Demir (23) idaresindeki 52 ACF 532 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile Arslan'ın kullandığı araçtaki İsa Ovalı (45), ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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