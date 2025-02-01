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        Ordu'da düştüğü yerde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

        Ordu'da sahipsiz köpeklerden kaçarken iki bina arasındaki boşluğa düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 17:00 Güncelleme: 01.02.2025 - 17:05
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        Ordu'da düştüğü yerde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
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        Ordu'da sahipsiz köpeklerden kaçarken iki bina arasındaki boşluğa düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Ünye ilçesi Burunucu Mahallesi'nde Tuğba Aktürk'e ait kedi, sahipsiz köpeklerden kaçarken iki bina arasındaki boşluğa düştü.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

        Ekipmanla genişlettikleri boşluğa giren ekipler, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

        Herhangi bir yara almadığı ve genel durumunun iyi olduğu belirlenen kedi, sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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