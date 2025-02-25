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        Ordu'da Ohtamış Şelalesi'nin büyük bölümü buz tuttu

        Ordu'da her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellik sunan Ohtamış Şelalesi'nin büyük bölümü buz tuttu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 14:43 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:43
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        Ordu'da Ohtamış Şelalesi'nin büyük bölümü buz tuttu
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        Ordu'da her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellik sunan Ohtamış Şelalesi'nin büyük bölümü buz tuttu.

        Ulubey ilçesine bağlı Ohtamış Mahallesi'ndeki şelale, doğa turizmi açısından bölgenin önemli merkezleri arasında yer alıyor.

        Şehir merkezine 38 kilometre uzaklıktaki şelalenin büyük bölümü, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

        Doğaseverler, bölgeye giderek buzla kaplanan şelaleyi fotoğrafladı.

        Şelaleler Şehri Ordu Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, AA muhabirine, Ordu'ya son yılların en etkili kar yağışının düştüğünü, bazı şelalelerin de buz tuttuğunu söyledi.

        Ohtamış Şelalesi'nin de bunlardan biri olduğunu belirten Yılmaz, şelalenin seyrine doyumsuz görüntüler oluşturduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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