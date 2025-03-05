Ordu'da devrilen beton mikserinin sürücüsü ağır yaralandı

Kazada ağır yaralanan ve sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü, ambulansla Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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