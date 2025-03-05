Ordu'da devrilen beton mikserinin sürücüsü ağır yaralandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Ulubey ilçesinden Altınordu istikametine giden Tuncay A. (48) yönetimindeki 52 NR 016 plakalı çimento yüklü beton mikseri, Dedeli Mahallesi'nde bariyerlere çarparak karşı şeride geçti. Daha sonra istinat duvarına çarpan araç, alt yola devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan ve sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü, ambulansla Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda ulaşımın aracın kaldırılmasıyla normale döneceği belirtildi.
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