Ordu'nun zorlu yollarında ambulans sirenini kadın paramedikler çalıyor

EYÜP ELEVLİ - Ordu'da görevli üç kadın sağlıkçı, acil sağlık hizmeti bekleyen hastaların tedavisi için gece gündüz çalışıyor.

Paramedik Melek Koca ve Özge Yıldırım ile paramedik sürücü Seval Baybaba, İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde Altınordu ilçesindeki Merkez 3 No'lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapıyor.

İstasyondaki bekleyişleri sırasında telsizle bildirilen vaka için yola çıkan sağlıkçılar, kentin sokaklarının yanı sıra karla kaplı yerleşim yerlerindeki yollarda ambulansın direksiyonuna geçip acil vakalara müdahale ediyor.

İlk müdahaleyi olay yerinde yapan üç kadın paramedik, hastaların sağlık kuruluşuna ulaştırılması için de zamanla yarışıyor.

Paramedik Melek Koca, AA muhabirine, iki yıldır yaptığı mesleğinin çocukluk hayali olduğunu söyledi.

Bu görevde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren 26 yaşındaki Koca, nöbet sürelerinde bildirilen acil vakalara en hızlı şekilde gittiklerini anlattı.

Koca, acil müdahaleleri yaptıkları vakaların hastaneye naklini gerçekleştirdiklerini belirterek "Yakın zamanda kar yağışı oldu. Bu dönemde kırsal noktalara da gittik. Yolda kaldık, zincir de taktık. Üç kadın olarak zorlandığımız durumlar oluyor ama başa çıkıyoruz." dedi.

11 yıllık paramedik Özge Yıldırım ise hastalara zor anlarında yardımcı olduklarını, eve gittiklerinde bütün yorgunluklarının geride kaldığını belirtti.

Yıldırım, üç kadın paramedik olarak bir arada çalışmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek "Üç kadın çalışmak çok güzel. Çünkü birbirimizin dilinden anlayabiliyoruz. 24 saat beraberiz. Her şeyimizi konuşabiliyoruz. Hiçbir zorluğunu görmedim. Hastayı da yine aynı şekilde taşıyoruz. Vakaya yine aynı hızda gidiyoruz." diye konuştu.

Paramedik ambulans sürücüsü 26 yaşındaki Seval Baybaba da her hastaya kendi yakınları gibi müdahale ettiklerini vurguladı.

"Bir gün o ambulansta bizim de yakınımız olabilir" düşüncesiyle hareket ettiklerini vurgulayan Baybaba, hastaneye hızlı ve güvenli şekilde gidebilmeye büyük önem verdiklerini belirtti.