Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 3 kişiyi takibe aldı.

Altınordu ilçesinde durdurulan şüphelilerin bulunduğu otomobilde yapılan aramada, bir miktar esrar, 5 uyuşturucu hap ve 55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler T.Ç, C.A.K. ve M.Ş'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.