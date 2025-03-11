Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 3 kişiyi takibe aldı.
Altınordu ilçesinde durdurulan şüphelilerin bulunduğu otomobilde yapılan aramada, bir miktar esrar, 5 uyuşturucu hap ve 55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler T.Ç, C.A.K. ve M.Ş'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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