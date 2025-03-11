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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 16:54 Güncelleme: 11.03.2025 - 17:15
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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 3 kişiyi takibe aldı.

        Altınordu ilçesinde durdurulan şüphelilerin bulunduğu otomobilde yapılan aramada, bir miktar esrar, 5 uyuşturucu hap ve 55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüpheliler T.Ç, C.A.K. ve M.Ş'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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