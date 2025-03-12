Ordu'da 600 yıllık caminin restorasyonu tamamlandı

Ordu'da 600 yıllık Eskipazar Camisi'ndeki restorasyon sona erdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından desteklenen çalışmalar kapsamında tarihi Eskipazar Camisi'nin aslına uygun restore edildiği belirtildi.

Caminin ibadete açık olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Altınordu ilçesinin ilk yerleşim yeri olan ve Hacıemiroğulları Beyliği döneminde 1380-1390 yıllarında inşa edilen Eskipazar Camisi, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarıyla ibadete hazır hale getirildi. Ekipler, restorasyon projesi kapsamında harim, mahfil, cami cephesi, çatı, minare, şadırvan, tuvalet ve çevre düzenlemelerini kapsayacak detaylı bir çalışma gerçekleştirerek tarihi camiyi geleceğe taşıdı."

Açıklamada, restorasyonun tamamlanması dolayısıyla camide 14 Mart'ta program düzenleneceği bildirildi.