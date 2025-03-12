Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da 600 yıllık caminin restorasyonu tamamlandı

        Ordu'da 600 yıllık Eskipazar Camisi'ndeki restorasyon sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 12:37 Güncelleme: 12.03.2025 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da 600 yıllık caminin restorasyonu tamamlandı
        ABONE OL

        Ordu'da 600 yıllık Eskipazar Camisi'ndeki restorasyon sona erdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından desteklenen çalışmalar kapsamında tarihi Eskipazar Camisi'nin aslına uygun restore edildiği belirtildi.

        Caminin ibadete açık olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Altınordu ilçesinin ilk yerleşim yeri olan ve Hacıemiroğulları Beyliği döneminde 1380-1390 yıllarında inşa edilen Eskipazar Camisi, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarıyla ibadete hazır hale getirildi. Ekipler, restorasyon projesi kapsamında harim, mahfil, cami cephesi, çatı, minare, şadırvan, tuvalet ve çevre düzenlemelerini kapsayacak detaylı bir çalışma gerçekleştirerek tarihi camiyi geleceğe taşıdı."

        Açıklamada, restorasyonun tamamlanması dolayısıyla camide 14 Mart'ta program düzenleneceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Otobüs ve uçağa bayram zammı
        Otobüs ve uçağa bayram zammı
        Bölüm finali gündem oldu
        Bölüm finali gündem oldu
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Yabancı plakalı araçlar için yeni düzenleme
        Yabancı plakalı araçlar için yeni düzenleme
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        Grönland halkı sandıkta Trump'a "Hayır" dedi
        Grönland halkı sandıkta Trump'a "Hayır" dedi
        Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar!
        Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar!
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı

        Benzer Haberler

        İki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü
        İki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü
        Ordu'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Ordu'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Ordu'da yükümlüler için kağıt rölyef kursu düzenlendi
        Ordu'da yükümlüler için kağıt rölyef kursu düzenlendi
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Ünye Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri göreve başladı
        Ünye Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri göreve başladı
        Ordu'da otobüsün bagajında uyuşturucu ele geçirildi
        Ordu'da otobüsün bagajında uyuşturucu ele geçirildi