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        Ordu'da risk oluşturan 8 kaya ıslah edildi

        Ordu'da Kapadokya'daki peribacalarını andıran 8 kaya, tehlike oluşturması nedeniyle ıslah edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 18:16 Güncelleme: 28.03.2025 - 18:35
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        Ordu'da risk oluşturan 8 kaya ıslah edildi
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        Ordu'da Kapadokya'daki peribacalarını andıran 8 kaya, tehlike oluşturması nedeniyle ıslah edildi.

        Kabadüz ilçesi Dişkaya Mahallesi'nde yer alan kayaların yaşam alanına risk oluşturması nedeniyle AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda önlem projesi hazırlandı.

        Mahallede 35 evin tahliye edilmesi ve yolların kapatılmasıyla gerekli güvenlik önlemleri alındı.

        Bölgede tehlike arz eden toplam 1200 metreküp hacme sahip 8 kaya, kaya kırıcı kullanılarak ıslah edildi.

        Mahalle muhtarı Mehmet Başköy, gazetecilere, mahallenin ismini de vermiş olduğu Dişkaya kayalıklarının tehlike oluşturduğunu söyledi.

        Kayaların delme, sarma, kaplama ve patlatma işlemlerinin yapıldığını aktaran Başköy, çalışma kapsamında güvenlik için grup yollarının kapatıldığını aktardı.

        Başköy, taşların mahalledeki alt bölgede tehdit ettiği 35 hane olduğunu belirterek, "İnşallah daha huzurlu, emniyetli bir şekilde mahallemizde yaşamaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

        Mahalle sakinlerinden 67 yaşındaki Adem Dişkaya ise ülkede gerçekleşen depremlerde tedirginlik yaşadıklarını ifade ederek, "Deprem olduğun zamanlarda da biz korktuk. Gerçekten korkuyorduk. Onun için gerekenin yapılmasını devletimizden istedik. Çok şükür bu aşamaya geldik." diye konuştu.

        Kaymakam Asım Aköner, AFAD İl Müdürü Ümit Ünal ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serkan Akgöl de bölgedeki çalışmaları takip etti.

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