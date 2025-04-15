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        Ordu Valiliğinden "Melet Irmağı maden atıklarıyla kirleniyor" haberlerine ilişkin açıklama

        Ordu Valiliğince, "Melet Irmağı maden atıklarıyla kirleniyor" haberlerine ilişkin açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 16:47 Güncelleme: 15.04.2025 - 16:47
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        Ordu Valiliğinden "Melet Irmağı maden atıklarıyla kirleniyor" haberlerine ilişkin açıklama
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        Ordu Valiliğince, "Melet Irmağı maden atıklarıyla kirleniyor" haberlerine ilişkin açıklama yapıldı.

        İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yerel ve ulusal basın yayın organlarında, "Melet Irmağı maden atıklarıyla kirleniyor" haberleri üzerine Vali Muammer Erol'un talimatıyla denetim yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Maden atığı depolama tesisi çevresi ve Melet Irmağı üzerinden olmak üzere toplamda 4 ayrı noktadan su numunesi alınmış ve akredite çevre laboratuvarına analizi yapılmak üzere gönderilmiştir. Analiz sonuçları doğrultusunda gerekli iş ve işlemler tesis edilecektir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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