Ordu'da firari hükümlü bir iş yerinde saklandığı gizli bölmede yakalandı
Ordu'da, "kasten öldürme" suçundan hakkında 11 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Ordu'da, "kasten öldürme" suçundan hakkında 11 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yürütülen çalışma kapsamında, hükümlü A.G'nin (41) ilçedeki bir iş yerinde saklandığı belirlendi.
Söz konusu iş yerine giden ekipler, A.G'yi saklandığı gizli bölmede yakaladı.
A.G, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.