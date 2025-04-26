Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Tekvandonun "süper babaannesi" Sevgican Yalçın'ın yeni hedefi dünya şampiyonluğu

        HAYATİ AKÇAY - Estonya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda üçüncü olan 74 yaşındaki milli sporcu Sevgican Yalçın, gözünü dünya şampiyonluğuna çevirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 11:05 Güncelleme: 26.04.2025 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekvandonun "süper babaannesi" Sevgican Yalçın'ın yeni hedefi dünya şampiyonluğu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HAYATİ AKÇAY - Estonya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda üçüncü olan 74 yaşındaki milli sporcu Sevgican Yalçın, gözünü dünya şampiyonluğuna çevirdi.

        16-17 Nisan tarihlerinde Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen şampiyonada bronz madalya kazanan Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Yalçın, 2026'da yapılması planlanan Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'nın hazırlıklarına başladı.

        Perşembe ilçesine bağlı Çaka Mahallesi'ndeki evinin bir bölümünde oluşturduğu salonda çalışmalarını sürdüren tecrübeli sporcu, bazı günler ise kulübün salonunda antrenörü eşliğinde antrenman yapıyor.

        İki kez Avrupa şampiyonu olan, bir ikinciliği, iki de üçüncülüğü bulunan "süper babaanne" lakaplı Sevgican Yalçın'ın yeni hedefi, bu başarılarını dünya şampiyonluğu ile taçlandırmak.

        Beş torun sahibi Sevgican Yalçın, AA muhabirine, spora çocuklarının tavsiyesi üzerine 1983'te başladığını belirterek, tekvandoyu 42 yıldır aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

        Estonya'da yapılan Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'na birincillik hedefiyle gittiğini ancak istediği sonucu alamadığı ifade eden Sevgican Yalçın, buna rağmen elde ettiği üçüncülük karşısında mutlu olduğunu anlattı.

        Bu süreçte kendisini hazırlayan antrenörlerine teşekkür eden Yalçın, ailesinin desteğinin ayrıca bu başarılarda önemli rol oynadığını kaydetti.

        Ülkesini ve Ordu'yu uluslararası şampiyonalarda temsil ettiği için çok gurur duyduğunu ifade eden Yalçın, yeni hedefler için çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

        - "Çok azimli ve hırslı bir sporcuyum"

        Yalçın, yeni hedefinin 2026'da yapılacak Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak olduğunu dile getirerek, "Dünya şampiyonu olabilmek için elimden gelen gayreti göstereceğim. İnşallah kürsünün en üst basamağına çıkıp İstiklal Marşı'mızı okutturacağım. Kendime güveniyorum. Çok azimli ve hırslı bir sporcuyum. Yaşıma rağmen bunu başarmak istiyorum. Ben, 'Yaparım' dedim mi de yaparım." ifadelerini kullandı.

        İki çocuğu ve 5 torunu olduğunu anlatan Sevgican Yalçın, "Çevremdekilerin bana 'süper babaanne' demelerinden çok zevk duyuyorum. Bu çok hoşuma gidiyor." dedi.

        Kırsal mahallede yaşadığı için her zaman şehir merkezindeki spor salonuna gidemediğini belirten Yalçın, antrenmanları evinde oluşturduğu bölümde yaptığını, bazı günler kendisine komşularının da eşlik ettiğini söyledi.

        Tekvandoyu çok sevdiğinin altını çizen Yalçın, şunları kaydetti:

        "Bazı arkadaşlarım, 'Sporu ne zaman bırakacaksın?' diye soruyor. 'Eşini niye yalnız bırakıyorsun?' diyenler oluyor. Ben de onlara, 'Spor benim adeta aşkım' diyorum. Bu nedenle tekvandoyu bırakmam. Eşim zaten bana bu konuda çok destek oluyor. Onun teşvik etmesiyle bu zamana kadar sürdürebildim. Açıkçası elden ayaktan düşene kadar bu sporu bırakmayı düşünmüyorum."

        Sevgican Yalçın, kendisine her türlü desteği sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        Belediye, Warhol’un eserini ‘yanlışlıkla’ çöpe attı
        Belediye, Warhol’un eserini ‘yanlışlıkla’ çöpe attı
        CANLI | Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı
        CANLI | Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı
        CANLI | Galatasaray'da Olağan Mali Genel Kurulu
        CANLI | Galatasaray'da Olağan Mali Genel Kurulu
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu saatlere dikkat! Her yerde sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu saatlere dikkat! Her yerde sağanak!
        İstanbul'da artçı depremler devam ediyor
        İstanbul'da artçı depremler devam ediyor
        Prof. Görür'den Habertürk'e açıklamalar
        Prof. Görür'den Habertürk'e açıklamalar
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Prensesler de değişir
        Prensesler de değişir
        2 dakikalık hareketle tüm günü kazanın!
        2 dakikalık hareketle tüm günü kazanın!
        En iyi 5 teen slasher korku filmi
        En iyi 5 teen slasher korku filmi
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti
        Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti

        Benzer Haberler

        Dut ağacına çarpan patpattaki çifti ölüm ayırdı
        Dut ağacına çarpan patpattaki çifti ölüm ayırdı
        GÜNCELLEME - Ordu'da ağaca çarpan tarım aracındaki kişi hayatını kaybetti
        GÜNCELLEME - Ordu'da ağaca çarpan tarım aracındaki kişi hayatını kaybetti
        Ordu'da ağaca çarpan tarım aracındaki kişi hayatını kaybetti
        Ordu'da ağaca çarpan tarım aracındaki kişi hayatını kaybetti
        Ordu'da firari hükümlü bir iş yerinde saklandığı gizli bölmede yakalandı
        Ordu'da firari hükümlü bir iş yerinde saklandığı gizli bölmede yakalandı
        Fatsa'da yağmur suyu hattı çalışması yapılıyor
        Fatsa'da yağmur suyu hattı çalışması yapılıyor
        Çarpışan 2 otomobilden 1'i markete girdi
        Çarpışan 2 otomobilden 1'i markete girdi