Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Ünye ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmada gözaltına alınan S.E, M.B.Y, B.B.K. ve Y.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. ile M.B.Y. tutuklandı, Y.A. ile B.B.K. hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Ekipler, dün Atatürk Mahallesi'nde durdurdukları iki otomobilde yaptıkları aramada 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirmiş, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına almıştı.​​​​​​​