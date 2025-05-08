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        Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 14:42 Güncelleme: 08.05.2025 - 14:46
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        Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Ünye ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmada gözaltına alınan S.E, M.B.Y, B.B.K. ve Y.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. ile M.B.Y. tutuklandı, Y.A. ile B.B.K. hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

        Ekipler, dün Atatürk Mahallesi'nde durdurdukları iki otomobilde yaptıkları aramada 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirmiş, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına almıştı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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