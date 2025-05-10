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        13 yaşındaki milli judocu, Balkan şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor

        HAYATİ AKÇAY - Ordu'da dört yıl önce judoya başlayan 13 yaşındaki Kerem Gündoğdu, Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 11:36 Güncelleme: 10.05.2025 - 11:36
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        13 yaşındaki milli judocu, Balkan şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor
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        HAYATİ AKÇAY - Ordu'da dört yıl önce judoya başlayan 13 yaşındaki Kerem Gündoğdu, Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

        Minikler ve süper minikler kategorilerinde 7 kez il birinciliği, 3 defa bölge birinciliği, uluslararası turnuvalarda ise üç kez 3'üncü olan Kerem Gündoğdu, ardından yıldızlar kategorisine yükseldi.

        Milli judocu, bu başarıların ardından ilk defa Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Kerem, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenecek şampiyonada 38 kiloda altın madalya için ter dökecek.

        Yeni Ordu Stadı'ndaki judo salonunda antrenörler nezaretinde çalışan Ordu Büyükşehir Belediyespor sporcusu Kerem Gündoğdu, kariyerine Balkan şampiyonluğu eklemek istiyor.

        Ortaokul öğrencisi Kerem Gündoğdu, AA muhabirine, aile büyüklerinin desteğiyle başladığı judoyu çok sevdiğini ve başarılı olmak için de çok çalıştığını söyledi.

        Elde ettiği derecelerin ardından milli takıma seçilme başarısı gösterdiğini belirten sporcu, yıldızlar kategorisinde Türkiye'yi temsil ettiğini anlattı.

        Gündoğdu, ilk defa Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini, Ordu'dan şampiyonaya katılacak tek sporcu olduğunu ifade etti.

        Milli judocu, şampiyona öncesi hedeflerine değinerek, "Bulgaristan'da düzenlenecek Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Küçük yaşta ülkemi temsil edecek olmak öz güvenimi daha çok artırıyor. Güzel sonuçlarla ülkeme döneceğime inanıyorum." dedi.

        Balkan Şampiyonası'na gideceği için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Kerem Gündoğdu, bunun gururunu yaşadığını vurguladı.

        Hedefine ulaşabilmek için düzenli antrenman yaptığını belirten Kerem Gündoğdu, ilerleyen yıllarda genç ve büyükler kategorilerinde de başarılı olmak ve bir gün kariyerine olimpiyat madalyası eklemeyi çok istediğini dile getirdi.

        - "Kerem gelecek vadediyor"

        Antrenör Hülya Şenyurt ise sporcusunun çok yetenekli ve azimli olduğunu belirterek, "Çok erken yaşlarda bu sporla tanışan Kerem madalyaları toplamaya başladı. Şimdiye kadar birçok madalya kazanarak bu sporda ne kadar başarılı olabileceğini gösterdi. Kerem gelecek vadediyor." diye konuştu.

        Şenyurt, Kerem'in judoyu çok sevdiğini ifade ederek, "Ay sonunda kendisini Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonası'na göndereceğiz. Kendi yaş gruplarıyla burada maçlara çıkacak. Biz Kerem'e güveniyoruz, madalyayı alıp Ordu'ya dönecek. Madalya ile dönerse Kerem yaşına göre çok şey başarmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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