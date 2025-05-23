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        Ordu'da "3. Uluslararası Doğu Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi" düzenlendi

        Ordu'da düzenlenen "3. Uluslararası Doğu Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi"nin açılış töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 19:33 Güncelleme: 23.05.2025 - 19:45
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        Ordu'da "3. Uluslararası Doğu Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi" düzenlendi
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        Ordu'da düzenlenen "3. Uluslararası Doğu Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi"nin açılış töreni gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi (ODÜ) ile Kotyora Aile Hekimliği Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneği (KAHSED) işbirliğiyle dün başlayan kongrenin Ordu Kültür Sanat Merkezi'ndeki açılışında, Ordu'nun tarifinin kelimelerle mümkün olmayan, yaşanılması gereken bir şehir olduğunu söyledi.

        Kentin yaylaları ve 300'den fazla şelalesiyle her yerinin ayrı güzelliğe sahip olduğunu vurgulayan Güler, Ordu'nun sağlıklı yaşam sunan bir yer olduğunu dile getirdi.

        ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş ise aile hekimliğinin, artan insan nüfusu dolayısıyla ciddi emek ve zahmet isteyen bir meslek olduğunu belirtti.

        Aile hekimliğinin, birinci basamak sağlık hizmetlerinde doğumdan yaşlanıncaya kadar geçen sürede insanlara hizmet sunduğunu dile getiren Baş, "Bundan dolayı iş yükü yoğunluğu çok fazla. Bir de bunun üzerine değişen dünya, son zamanlarda hayatımıza giren hızlı bir yapay zeka ve sağlıkta dijital dönüşüm ve bunun yanında kronik hastaların takibinden tutun sağlık okuryazarlığına kadar geniş bir alan. Bunların hepsinin tecrübe paylaşımı bu kongrelerde oluyor." dedi.

        ODÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, geçmişten geleceğe uzanan bir projeksiyonla aile hekimliğinin geleceğine hep birlikte ışık tuttuklarını söyledi.

        Enginyurt, bu yıl 463 katılımcının, 10 ülkeden uluslararası misafirleri olduğunu ifade ederek, 32 bilimsel oturum, 3 uluslararası oturum, 2 uydu sempozyumu yapılacağını ve 114 sözlü bildiri sunulacağını kaydetti.

        Törene, Vali Muammer Erol, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, ODÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Timur, Ordu Tabip Odası Başkanı Ömer Ufkun Yıldırım, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Güzin Zeren Öztürk, KAHSED Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Bestegül Çoruh Akyol, Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Kongre, yarın düzenlenecek oturumların ardından sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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