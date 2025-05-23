Ordu'da "3. Uluslararası Doğu Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi" düzenlendi

Ordu'da düzenlenen "3. Uluslararası Doğu Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi"nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi (ODÜ) ile Kotyora Aile Hekimliği Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneği (KAHSED) işbirliğiyle dün başlayan kongrenin Ordu Kültür Sanat Merkezi'ndeki açılışında, Ordu'nun tarifinin kelimelerle mümkün olmayan, yaşanılması gereken bir şehir olduğunu söyledi.

Kentin yaylaları ve 300'den fazla şelalesiyle her yerinin ayrı güzelliğe sahip olduğunu vurgulayan Güler, Ordu'nun sağlıklı yaşam sunan bir yer olduğunu dile getirdi.

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş ise aile hekimliğinin, artan insan nüfusu dolayısıyla ciddi emek ve zahmet isteyen bir meslek olduğunu belirtti.

Aile hekimliğinin, birinci basamak sağlık hizmetlerinde doğumdan yaşlanıncaya kadar geçen sürede insanlara hizmet sunduğunu dile getiren Baş, "Bundan dolayı iş yükü yoğunluğu çok fazla. Bir de bunun üzerine değişen dünya, son zamanlarda hayatımıza giren hızlı bir yapay zeka ve sağlıkta dijital dönüşüm ve bunun yanında kronik hastaların takibinden tutun sağlık okuryazarlığına kadar geniş bir alan. Bunların hepsinin tecrübe paylaşımı bu kongrelerde oluyor." dedi.