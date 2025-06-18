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        Ordu'da kooperatif çatısı altında üretim yapan kadınların hikayesi kayıt altına alındı

        Ordu'da, kooperatif çatısı altında üretim yapan kadınların yöresel lezzetlerle kazanç sağladığı çalışmalara ilişkin tanıtım filmi çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 12:14 Güncelleme: 18.06.2025 - 12:14
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        Ordu'da kooperatif çatısı altında üretim yapan kadınların hikayesi kayıt altına alındı
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        Ordu'da, kooperatif çatısı altında üretim yapan kadınların yöresel lezzetlerle kazanç sağladığı çalışmalara ilişkin tanıtım filmi çekildi.

        Ticaret Bakanlığınca "2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı" etkinlikleri kapsamında yürütülen faaliyetlerin önemli bir ayağını oluşturan kadın kooperatiflerinin tanıtımına yönelik belgesel çekimleri, bu ay Karadeniz Bölgesi'ndeki illerde başladı.

        Ordu'da faaliyet gösteren Çamaş Hanımeli Kooperatifi çatısı altında kivi, dağ çileği, süt reçeli, ısırganlı un tarhanası, kadayıflı kesme makarna, melocan otu konservesi ve su böreği gibi 60 çeşit ürün hazırlayan 8 kadının başarı hikayesi de kayıt altına alındı.

        Kadın emeğinin, girişimciliğin ve dayanışmanın öne çıkarılması amacıyla Çamaş Hanımeli Kooperatifi'nde gerçekleştirilen çekimlere, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Kooperatifler Dairesi Başkanı Gülsüm Gözde Ayanoğlu da eşlik etti.

        Çamaş Hanımeli Kooperatifi Başkanı Sebile Gelmez, 2021'de kurulan kooperatifin, devlet destekleriyle her yıl daha da geliştirilerek bugünlere geldiğini söyledi.

        İlk başvuru yaptıkları projenin, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) olduğunu belirten Gelmez, Ticaret Bakanlığının her zaman yanlarında olduğunu aktardı.

        Gelmez, her türlü sorunun çözümü noktasında Ticaret İl Müdürlüğü yetkililerinden destek aldıklarını ifade ederek, "Çamaş Hanımeli Kooperatifi ufak bir hikayeyle başladı ama şu anda Türkiye genelinde sosyal medyadan ve dijital pazardan en çok satış yapan ünvanını kazandı. Bu, bize çok mutluluk veriyor." dedi.

        Barkodlu ürünlerin yerel marketlerde satışa sunulduğunu, sipariş üzerine kargoyla da başka illere ulaştırdıklarını anlatan Gelmez, "Bakanlığımız, kadınlara ilham olması için başarılı kooperatifleri ve kadın girişimcilerin hikayelerini belgesel haline getiriyor. Bugün de burada onun çekimini yaptılar. Biz bu durumdan çok memnunuz, mutluyuz. Kadınlarımızın isterse yapamayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki yürekten istesinler. Bu sayede bizim görünürlüğümüzü sağladıkları için Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        - "Kadın girişim, üretim ve işletme kooperatiflerini desteklemeye devam edeceğiz"

        Gülsüm Gözde Ayanoğlu ise BM tarafından 2025'in Uluslararası Kooperatifler Yılı ilan edildiğini anımsatarak, Ticaret Bakanlığı olarak kooperatiflerle ilgili farkındalığı artırmak ve kooperatifçilik kültürünü yaygınlaştırmak üzere çeşitli tanıtım çalışmalarını hayata geçirdiklerini vurguladı.

        Bu kapsamda Çamaş Hanımeli Kooperatifini ziyaret ettiklerini belirten Ayanoğlu, şunları kaydetti:

        "Çamaş Hanımeli Kooperatifimiz, KOOP-DES desteği alıyor. Özellikle bu yıl kapsamında, Bakanlık olarak KOOP-DES'den aldığımız olumlu geri bildirimleri gördükçe desteklerdeki miktarları artırdık. Yüzde 100'üne yakınını destekliyoruz. Yine kooperatiflerde makine, ekipman, fuar, sergi desteklerine yönelik de verdiğimiz destek miktarlarını yüzde 150 artırdık. Bu kooperatif de bu desteklerle aldığı makine ve ekipman sayesinde çok ciddi çalışmalara imza attı. Tabii bu, bir ticari işletme olmakla birlikte kadınların bir araya geldiği sosyal bir ortam. Kadın kooperatifleri, kadınların kendilerini iyi, güvende ve daha güçlü hissettikleri bir ortam. Kadınlarımızın ekonomide yer alması, kendilerine olan güvenin arttırılması, birbirleriyle paylaşımlarının geliştirilmesi açısından da önem arz ediyor."

        Ayanoğlu, Bakanlık olarak kadın girişim, üretim ve işletme kooperatiflerini desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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