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        Ordu'da kahverengi kokarcayla mücadele sürüyor

        Ordu Büyükşehir Belediyesince başlatılan Fındık Verimliliği Projesi (FINVER) kapsamında kiralanan 1000 dönüm bahçede kahverengi kokarcayla mücadele yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 11:11 Güncelleme: 23.06.2025 - 11:11
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        Ordu'da kahverengi kokarcayla mücadele sürüyor
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        Ordu Büyükşehir Belediyesince başlatılan Fındık Verimliliği Projesi (FINVER) kapsamında kiralanan 1000 dönüm bahçede kahverengi kokarcayla mücadele yürütülüyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeni hasat sezonu öncesi ekiplerin çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, çalışma kapsamında üreticilerden 5 yıllığına kiralanan 1000 dönüm fındık bahçelerinde kahverengi kokarca ile mücadele çalışması yapıldığı ifade edildi.

        Açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in fındık üretiminden elde edilen gelirleri daha artırmak ve atıl kalan bahçeleri ekonomiye kazandırmak adına başlattığı projeye kapsamında üreticilere verdiği katkının devam ettiği belirterek, şunlar kaydedildi:

        "Üreticilerden 5 yıllığına kiralanan fındık bahçeleri ziraat mühendisleri eşliğinde yapılan uygulamalarla daha verimli hale getiriliyor. Bu kapsamda ORTAR A.Ş ekipleri üreticilerden kiralanan fındık bahçelerinde, bakım, besleme, ilaçlama, gübreleme, kireçleme, dip sürgünü ve bordo bulamacı çalışmaları haricinde kahverengi kokarca çalışmaları gerçekleştirerek fındıkta verim kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor. Kahverengi kokarca ile mücadele başarılı sonuçlar veriyor. Kahverengi kokarca ile mücadele başarılı sonuçlar veriyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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