Ünye'de kadınlara özel plaj ve havuz açıldı

Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı program, açılışın ardından tamamlandı.

Kadınların kendilerini daha huzurlu hissedebileceği ortamları ilçeye kazandırdıklarını belirten Tavlı, "Karadeniz bazen denize girmeye elverişli olmayabiliyor. Bu nedenle havuzu da içeren bu tesisi hizmete sunduk." dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Kocuklu Mahallesi sahilindeki plaj ve havuzun açılışında, tesisin kadınların sosyal yaşamda daha aktif olmalarına katkı sağlayacağını söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.