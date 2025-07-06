Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, partisinin Ordu İl Kongresi'ne katıldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ordu'da partisinin 8. İl Olağan Kongresi'ne katıldı.

Arıkan, Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede, yaklaşık üç ay önce yaşanan zirai dondan fındığın etkilendiğini söyledi.

Ürünü zarar gören üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Arıkan, fındık üreticisinin yaşadığı sorunları ve çözümlerini iyi bildiklerini ifade etti.

Dünya fındık üretiminin yüzde 70'ini Türkiye'nin karşıladığını vurgulayan Arıkan, bu üretimde Ordu'nun da önemli bir paya sahip olduğunu kaydetti.

Arıkan, fındık üretiminde Ordu'nun dünyada en çok üretim yapan şehirlerden birisi olduğuna dikkati çekerek, fındık piyasasının tüm dünyada 150 milyar dolara yakın bir pazara sahip olduğunu aktardı.

En büyük üreticinin Türkiye olmasından dolayı en büyük payın da Türkiye'ye gelmesi gerektiğine işaret eden Arıkan, "Fakat 150 milyar dolardan bize düşen pay sadece 2,5 milyar dolar. En fazla üretiyoruz ama en azı biz kazanmak durumunda kalıyoruz." diye konuştu.