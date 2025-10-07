Ordu'da bahçe duvarına çarpan tarım aracındaki 2 kişi yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde bahçe duvarına çarpan tarım aracındaki karı koca yaralandı.
İlçenin İnkur Mahallesi Fevzi Çakmak mevkisinde Osman Azaklı yönetimindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçe duvarına çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ve eşi Nazmiye Azaklı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
