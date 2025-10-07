Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da bahçe duvarına çarpan tarım aracındaki 2 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde bahçe duvarına çarpan tarım aracındaki karı koca yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 11:17 Güncelleme: 07.10.2025 - 11:17
        Ordu'da bahçe duvarına çarpan tarım aracındaki 2 kişi yaralandı
        Ordu'nun Ünye ilçesinde bahçe duvarına çarpan tarım aracındaki karı koca yaralandı.

        İlçenin İnkur Mahallesi Fevzi Çakmak mevkisinde Osman Azaklı yönetimindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçe duvarına çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü ve eşi Nazmiye Azaklı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

