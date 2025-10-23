Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Denizli, Konya, Zonguldak, Samsun, Tokat, İstanbul ve Kahramanmaraş'ta organize şekilde karşılıksız çek düzenleyerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik Ordu ve Karabük'te eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışma yürüttü.

