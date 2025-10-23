Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 19:27 Güncelleme: 23.10.2025 - 19:27
        Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışma yürüttü.

        Denizli, Konya, Zonguldak, Samsun, Tokat, İstanbul ve Kahramanmaraş'ta organize şekilde karşılıksız çek düzenleyerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik Ordu ve Karabük'te eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 4'ü hakimlikçe tutuklandı, 1'i hakkında ev hapsi kararı verildi, 4'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Operasyonlarda 72 imzalı senet, 53 boş senet, 30 çek, 8 cep telefonu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, detektör, başkasına ait 3 tapu ve 2 hesap cüzdanı ele geçirildi.

