Ordu'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobil ve tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Fatsa Limanı kavşağında Yüksel K. idaresindeki 39 SC 271 plakalı otomobil, Fatih Ç. yönetimindeki 28 ACN 045 plakalı süt yüklü tırla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Yadigar K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
