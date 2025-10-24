Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobil ve tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 22:11 Güncelleme: 24.10.2025 - 22:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobil ve tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Fatsa Limanı kavşağında Yüksel K. idaresindeki 39 SC 271 plakalı otomobil, Fatih Ç. yönetimindeki 28 ACN 045 plakalı süt yüklü tırla çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Yadigar K. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filistinli gruplar anlaştı
        Filistinli gruplar anlaştı
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Gerald R. Ford bölgeye konuşlanacak
        Gerald R. Ford bölgeye konuşlanacak
        İzmir'de dehşet! Anne, baba ve oğulları ölü bulundu
        İzmir'de dehşet! Anne, baba ve oğulları ölü bulundu
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!

        Benzer Haberler

        Ordu'da Turizm Çalıştayı galası yapıldı
        Ordu'da Turizm Çalıştayı galası yapıldı
        Ordu'da kaçakçılık operasyonunda 230 kilogram tütün ele geçirildi
        Ordu'da kaçakçılık operasyonunda 230 kilogram tütün ele geçirildi
        Çambaşı Kayak Merkezi, National Geographic'in "Dünyanın En İyileri 2026" li...
        Çambaşı Kayak Merkezi, National Geographic'in "Dünyanın En İyileri 2026" li...
        Ordu'da yükümlülere yönelik mum kursu düzenlendi
        Ordu'da yükümlülere yönelik mum kursu düzenlendi
        Ordu merkezli iki ilde dolandırıcılık operasyonu; 4 tutuklama
        Ordu merkezli iki ilde dolandırıcılık operasyonu; 4 tutuklama
        Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutu...
        Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutu...