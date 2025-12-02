Habertürk
        Ordu'da narenciye hasadına başlandı

        Ordu'da narenciye hasadına başlandı

        Ordu'da fındık üreticilerinin ek gelir elde etmek amacıyla yetiştirdiği narenciye ürünlerinde hasada başlandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 11:01 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:01
        Ordu'da narenciye hasadına başlandı
        Ordu'da fındık üreticilerinin ek gelir elde etmek amacıyla yetiştirdiği narenciye ürünlerinde hasada başlandı.

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Perşembe ilçesinde narenciye hasadı yapan bazı üreticileri ziyaret etti.

        Soydan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte fındığa alternatif olarak üretilen kivi, çilek, ceviz ve diğer mahsullerin yanı sıra özellikle Perşembe'de yetiştirilen narenciye ürünlerinin hasadına başlandığını söyledi.

        İlçede 350 rakıma kadar narenciye yetiştirildiğini belirten Soydan, "İlçede mandalina, portakal ve limon yetiştiriciliği yapılıyor. Üreticilerimiz ürünlerini pazarda satarak ekonomik kazanç elde ettikleri gibi, kendi ihtiyaçlarını da karşılıyor." dedi.

        Soydan, ilçede yetiştirilen mandalinanın yerel pazarlarda aranan bir ürün olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "İlçemizde yetişen mandalina sulu, tatlı, damak tadı yüksek ve ince kabuklu. Onun için pazarda bu oranlar dikkate alınıyor ve talep görüyor. Pazarda kilogramı 20-25 liradan satışa sunuluyor. Bu açıdan üreticilerimizin ekonomisine katkı sağlıyor. Bu yıl düşük olsa da ilçede 80 ton civarında mandalina üretimi var. Onun yanında 40 ton portakal ve 20 tona yakın limon üretimi var. Yani narenciye üretimi Perşembe ilçesinde en iyi şekilde yapılmaya devam ediliyor."

        İlçedeki üreticilere son yıllarda mandalina ve portakal fidanları dağıtıldığını anlatan Soydan, gelecek yıllarda üretimin daha artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

