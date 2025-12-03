Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı

        Orduspor Görme Engelliler Golbol Takımı ile protokol üyeleri arasında farkındalık maçı oynandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 16:33 Güncelleme: 03.12.2025 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Orduspor Görme Engelliler Golbol Takımı ile protokol üyeleri arasında farkındalık maçı oynandı.

        3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen, Vali Muammer Erol’un başlattığı farkındalık maçında protokol üyelerinin gözleri kapatılırken oyun, ses çıkartan özel top ile oynandı.

        Farkındalık maçı, görme engelli sporcuların 5-3'lük galibiyeti ile tamamlandı.

        Orduspor Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanvekili Vedat Yavuz, yaptığı açıklamada, hedeflerinin görme engelli bireylerin spor yoluyla nasıl hayatlarında mutluluk kazandıklarını göstermek. olduğunu söyledi.

        Öte yandan, Vali Erol, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen el sanatları sergisinin açılışına katıldı.

        Sergiyi gezen Erol, ürünleri inceleyip bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!
        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu!
        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?

        Benzer Haberler

        Başkan Güler: "Sadece bir gün değil, her gün sizlerin emrinizdeyiz"
        Başkan Güler: "Sadece bir gün değil, her gün sizlerin emrinizdeyiz"
        Ordu'da görme engelliler ile protokol arasında 'goalball' maçı
        Ordu'da görme engelliler ile protokol arasında 'goalball' maçı
        Şehit evlatlarının hatırasını 'anı odası'nda yaşatıyorlar
        Şehit evlatlarının hatırasını 'anı odası'nda yaşatıyorlar
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında 1 tutuklamala
        Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında 1 tutuklamala