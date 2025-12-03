Ordu'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı
Orduspor Görme Engelliler Golbol Takımı ile protokol üyeleri arasında farkındalık maçı oynandı.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen, Vali Muammer Erol’un başlattığı farkındalık maçında protokol üyelerinin gözleri kapatılırken oyun, ses çıkartan özel top ile oynandı.
Farkındalık maçı, görme engelli sporcuların 5-3'lük galibiyeti ile tamamlandı.
Orduspor Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanvekili Vedat Yavuz, yaptığı açıklamada, hedeflerinin görme engelli bireylerin spor yoluyla nasıl hayatlarında mutluluk kazandıklarını göstermek. olduğunu söyledi.
Öte yandan, Vali Erol, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen el sanatları sergisinin açılışına katıldı.
Sergiyi gezen Erol, ürünleri inceleyip bilgi aldı.
