Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu merkezli uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

        Ordu merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 15:02 Güncelleme: 27.01.2026 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu merkezli uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ordu, İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 89 sentetik hap, 8 gram esrar ile 22 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı
        Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Google 68 milyon dolar ödeyecek!
        Google 68 milyon dolar ödeyecek!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı

        Benzer Haberler

        Ünye'de samanlık yandı
        Ünye'de samanlık yandı
        Karadeniz'de hamsi salamurası zamanı
        Karadeniz'de hamsi salamurası zamanı
        Parmaklarını kaybettiler, mesleklerinden vazgeçmediler
        Parmaklarını kaybettiler, mesleklerinden vazgeçmediler
        Ordu'da evini ateşe veren şahıs ağaçta asılı halde bulundu
        Ordu'da evini ateşe veren şahıs ağaçta asılı halde bulundu
        Yanan evinin 10 metre ilerisinde ağaçta asılı cansız bedeni bulundu
        Yanan evinin 10 metre ilerisinde ağaçta asılı cansız bedeni bulundu
        Park halindeyken motor kısmından alev alan minibüs yandı
        Park halindeyken motor kısmından alev alan minibüs yandı