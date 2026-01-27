Ordu merkezli uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Ordu merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ordu, İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 89 sentetik hap, 8 gram esrar ile 22 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette işlemleri devam ediyor.

