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Ordu’da kano sporuna ilgi artıyor Ordu’da son aylarda büyük ilgi gören kano sporuna katılımlar da artmaya başladı

İHA

Ordu’da kano sporuna ilgi artıyor Ordu’da son aylarda büyük ilgi gören kano sporuna katılımlar da artmaya başladı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in destekleriyle Ordu ilinde son aylarda büyük ilgi gören kano sporuna katılımlar da artmaya başladı. Hizmete giren tesisle birlikte deniz sporlarının ilgi görmeye başlaması dikkatlerden kaçmazken, Ordu Büyükşehir Belediyesi Yelken ve Kano Kulübü üyeleri, Ordu’nun tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmeye devam ediyor.
Başkan Güler’in verdiği sözü yerine getirmesinin ardından Altınordu ilçesi Akyazı sahilinde hayata geçen Yelken ve Kano tesisi ile birlikte kanocular da istedikleri çalışma ortamlarına kavuşarak eğitim ve gezi faaliyetlerine ağırlık vermeye başladı.

Avustralya’yı andıran adaya Türk bayrağı
Ordu Büyükşehir Belediyesi Yelken ve Kano Kulübü üyeleri Ordu ilinin tarihi ve doğal güzelliklerinin bulunduğu bölgelerde hafta sonları organize edilen gezi ve faaliyet programlarında renkli görüntüler ortaya çıkıyor. Hava koşullarının müsait olması durumunda deniz ya da yaylalardaki ırmak ve göllerde hafta sonu faaliyeti gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi Yelken ve Kano Kulübü üyeleri son olarak Perşembe ilçesi Aktaş mevkiinde kürek çektiler, ardından ise Aktaş Adası’nda Türk Bayrağı açtılar.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada görsel olarakta büyük ilgi gören faaliyetlere katılmak isteyenlerin Akyazı sahilinde bulunan Yelken ve Kano Derneğine bizzat başvurmaları ya da 0 553 9727518 no’lu telefondan bilgi almaları istendi.

Kano parkur inşaatı sürüyor
Öte yandan Ordu’nun Gülyalı ilçesinde OrduGiresun Havalimanının yanında bulunan toplam 1100 m uzunluğundaki alanda hayata geçirilecek Kano Yarış Parkuru ve Tesisleri projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Proje kapsamında toplamda 350 kişilik 4 adet tribün, 1 adet protokol locası, 4 adet bitiş ve başlangıç kulesi, 6 adet portatif yüzer iskele, 100 araçlık izleyici otopark alanı, 20 araçlık sporcu römork otopark alanı, 300 m Kayıkhane (Depo, WC, Duş dahil), 400 m satış ve tanıtım alanı, 1142 m araç ve bisiklet yolu, dere çıkışı üstüne bir geçiş köprüsü oluşturulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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