Ordu’da hayvancılık yüz güldürüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin üreticilere hibe ettiği mandalardan sevindirici haber geldi. Aybastı ve Mesudiye ilçelerinde dağıtılan mandalar yavruladı, süt alınmaya başlandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in tarım ve hayvancılık alanında uygulamaya koyduğu projeler yüz güldürmeye devam ediyor.

2019 yılında 330 adet koyun, 4 bin adet kaz, pekin ördeği dağıtımı gerçekleştiren, süt evleri açan, üreticiler için seralar kuran, on binlerce üreticiye fide dağıtan, arı sütü üretimini başlatarak alanında önemli bir boşluğu dolduran Başkan Güler’in, unutulmaya yüz tutan manda yetiştiriciliğini canlandırmak için başlattığı proje ilk meyvelerini verdi.

Aybastı ve Mesudiye ilçelerinde 16 çiftçiye dağıtılan 64 manda yavrulamaya başladı. Yeni doğumlarla birlikte manda sayısının 100’e çıkması hedefleniyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilçelerde başlatılan manda yetiştiriciliği projesinin sonuçlarını almanın sevincini yaşadıklarını söyledi.



64 manda yavrulamaya başladı

Yerli bufalo ve su sığırı olarak adlandırılan ‘Anadolu Mandası’nın ekonomiye, sağlığa ve doğaya değer kattığını ifade eden Başkan Güler, “Tüm bunlara rağmen Türkiye’deki toplam süt üretimi içinde manda sütü payı çok az. Geçmişte bölgemizde en önemli gelir kaynaklarının başında olan manda yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ortaklaşa proje başlattık. Mesudiye ve Aybastı ilçelerinde 16 yetiştiriciye toplamda 64 baş manda dağıtarak projeyi başlattık. Bugün ise dağıtılan mandaların yavrulaması nedeniyle ayrı bir mutluluk yaşıyoruz” dedi.



Turizme de katkı sağlayacak

Manda yetiştiriciliği için il genelindeki iklim şartlarının çok elverişli olduğunu belirten Başkan Güler, “Manda yetiştiriciliğinin geçmişten bu yana ilimiz hayvancılık kültürü içerisinde özel bir yeri var. İlimizde turizmin gelişmesiyle birlikte yöreye özgü ürün çeşitliliği de önem kazandı. Manda sütünden elde edilen ürünler de bu çeşitliliği desteklemektedir. Sürüye yeni katılan mandalarla birlikte manda sütü ürünlerinin üretimi artacak, bu da yetiştiriciler için gelir kaynağı olurken ilimizin tanıtımına da katkı sağlayacak. Manda sütünden mozarella peyniri başta olmak üzere yeni ürünlerin üretilmesiyle manda ve manda sütü daha çok talep edilir hale gelecek” diye konuştu.



Yetiştiricilerden Başkan Güler’e teşekkür

Mesudiye Dayılı mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Muhammet Yılmaz ise dağıtılan mandaların yavrulamaya başlamasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Mandaların süt veriminin yüksek hayvanlar olduğunu belirten Yılmaz, “Bizlere dağıtılan mandalarımız yavrulamaya başladı. Çok mutluyuz. Desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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