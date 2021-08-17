Ordu’da yöre mimarisi hayat buluyor Ordu’da kaybolmaya yüz tutmuş yöresel mimari, günümüz ile sentezlenerek hazırlanan projelerle yeniden canlanacak. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Sıradan belediyecilik yapmıyoruz., İlgiyle izlenen, örnek ve referans alınan bir il’iz”

Ordu’nun 19 ilçesinin saklı kalmış, unutulmaya yüz tutmuş yöre mimari özelliklerinin geleceğe taşınması ve yeniden hayat bulması amacıyla düzenlenen ‘Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması’ sona erdi. Yarışmada Perşembe ilçesi için hazırlanan proje birinci oldu.

Ordu genelinde yöresel yerleşim dokusu ve yaşam şartlarının yöresel mimari cephe özelliklerinin, kullanılan yerel malzemelerin tespit edilerek örnek mimari yapı projelerinin yapılması hedefiyle 12 Mart 2021 tarihinde başlayan yarışma 26 Temmuz 2021 tarihinde tamamlandı. Yarışmaya 19 ilçe kategorisinde toplam 32 proje başvuruda bulundu. Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Nihat Şen Başkanlığı’nda alanında uzman jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda 3 projeye dereceye girerken 9 proje mansiyon, 4 proje ise satın alma ödülüne layık görüldü.



Perşembe ilçesi projesi birinci oldu

Yarışmada Perşembe ilçesi için Murat Turan, Burak Pamuk ve Zeynep Yüksel tarafından hazırlanan proje birinci, Gülyalı ilçesi için Gökhan Karabacak ve Fatma Gençdoğuş Karabacak’ın hazırladığı proje ikinci ve Altınordu için Mustafa Şen’in hazırladığı proje üçüncü oldu. Yarışmada birinci 50 bin TL, İkinci 35 bin TL, üçüncü 25 bin TL ve mansiyon alanlara 10’ar bin TL olmak üzere toplam 200 bin TL ödül verildi.



“Örnek bir çalışma yaptık”

Yarışmanın ödül töreninde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’da sıra dışı bir belediyecilik örneği gösterdiklerini söyledi. Ordu’nun taklit eden değil referans alınan bir il olduğunu ifade eden Başkan Güler, “Arkadaşlarımız müthiş bir çalışma gerçekleştirdi. Türkiye’de ilk olan bir çalışma. Bu güzel çalışma ile hem Ordu’muzu hem sanat anlayışımızı bütün ülkeye belki dünyaya tanıtan özgün ve örnek bir çalışma. Bu sebeple bu yarışma çok çok önemli. Bir emeğin ve estetiğin mahsulü ve aynı zamanda tabiata ve Allah’ın nimetlerine olan şükrümüz. Mimari yalnızca bir ev yapmak, bir bina yapmak değil. İçerisinde bir sürü güzel şeyler var. Bunun içinde en önemlisi tabiata uyum ve komşuluk ilişkileri. Biz Ordu’da sıradan bir belediyecilik yapmıyoruz. Sıra dışı, farkındalıkları olan ve referans alınan bir iliz şu anda. İlgiyle izlenen ve örnek alınan bir iliz, taklit eden değil referans alınan” dedi.



“100 yılın Türkiye’sini ve Ordu’sunu kuruyoruz”

Ordu’da yapılan çalışmalarla Türkiye’ye örnek olmak istediklerinin altını çizen Başkan Güler, “Biz bu yarışmayı niye yaptık. 100 yılın Türkiye’sini ve Ordu’sunu kuruyoruz. Neden Türkiye diyoruz, çünkü buradaki çalışmaları 81 ile çarparsak bir Türkiye modeli oluyor. Turizmde, tarımda, teknolojide, enerjide yaptıklarımız bir Türkiye modeli. Dolayısıyla geleceğin Türkiye’si de Ordu’dan çıkan sanat ışınları ile yayılacak. İnşallah bu yarışma ile örnek olacak bu evler, bu binalar uygulamaya geçecek ve güzel çalışmalar ortaya çıkacak. Yarışmada dereceye giren girmeyen tüm eserler birbirinden değerli. Emek veren herkese, kıymetli jüri üyelerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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