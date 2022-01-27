Ordu’da kadastro çalışmaları Ordu’da kadastro yenileme ve 2/B kullanım alanlarının belirlenmesine devam ediliyor

Ordu’da kadastro güncelleme, sayısallaştırma, 2/B kadastrosu çalışmalarına ağırlık verildi.

Ordu il genelinde tapulama, kadastro veya değişiklik işlemlerine ilişkin; sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hataları gidermek üzere uygulama niteliğini kaybeden, teknik nedenlerle yetersiz kalan, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermediği tespit edilen kadastro haritalarının tekrar düzenlenmesi ve tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin sağlanması amacıyla tapulama ve kadastro görmüş yerlerde kadastro yenileme çalışmaları devam ediyor.

Bu çalışmalar kapsamında Ordu Kadastro Müdürlüğünce Altınordu ilçesinde 77 mahallede 58 bin 443 parselin, Ünye ilçesinde 71 mahallede 62 bin 386 parselin, Fatsa ilçesinde 46 mahallede 34 bin 274 parselin, Perşembe ilçesinde 27 mahallede 27 bin 987 parselin, Çaybaşı ilçesinde 19 mahallede 7 bin 891 parselin, Kabadüz ilçesinde 10 mahallede 7 bin 95 parselin, Gürgentepe ilçesinde 5 mahallede 2 bin 39 parseli olmak üzere toplam 330 mahallede, 273 bin 87 parselin güncelleme çalışmaları tamamlandı.



2022’de 68 mahallede kadastro güncellenecek

2022 yılında programa alınan Altınordu ilçesinde 8 mahallede 5 bin 458 parselin, Akkuş ilçesinde 2 mahallede 3 bin 212 parselin, Çaybaşı ilçesinde 2 mahallede 2 bin 300 parselin, Ulubey ilçesinde 3 mahallede 2 bin 410 parselin, Perşembe ilçesinde 4 mahallede 9 bin 746 parselin, Kabadüz ilçesinde 2 mahallede 218 parselin, Gölköy ilçesinde 1 mahallede bin 786 parselin, Gürgentepe ilçesinde 2 mahallede 736 parselin, Aybastı ilçesinde 1 mahallede 4 bin 264 parselin, Korgan ilçesinde 2 mahallede 4 bin 727 parselin, Fatsa ilçesinde 9 mahallede 10 bin 250 parselin, Mesudiye ilçesinde 21 mahallede 20 bin 272 parselin, Ünye ilçesinde 11 mahallede 6 bin 519 parselin olmak üzere toplam 68 mahallede, 71 bin 898 parselin yenileme (güncelleme) çalışmaları devam ediyor.



2/B kadastrosu hız kesmeden sürüyor

İhaleli orman kadastrosu çalışmaları kapsamında, fiili kullanım durumlarına göre kadastrosunun yapılması ve hatalı oldukları için tescil edilemeyen 2/B alanlarının hatalarının giderilerek tescilinin sağlanması işlemleri de aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda Altınordu ilçesinde 11 mahallede 3 bin 336 parselin, Aybastı İlçesinde 1 mahallede 70 parselin, Çamaş İlçesinde 11 mahallede 2 bin 924 parselin, Çaybaşı İlçesinde 14 mahallede bin 825 parselin, Fatsa İlçesinde 22 mahallede bin 247 parselin, Gölköy İlçesinde 11 mahallede 6 bin 847 parselin, Gürgentepe İlçesinde 13 mahallede 7 bin parselin, İkizce İlçesinde 1 mahallede 6 bin 976 parselin, Kumru İlçesinde 9 mahallede 2 bin 32 parselin, Perşembe İlçesinde 16 mahallede bin 783 parselin, Ünye İlçesinde 7 mahallede bin 136 parselin, Ulubey İlçesinde 8 mahallede 5 bin 170 parselin, Kabadüz İlçesinde 6 mahallede bin 742 parselin, Kabataş İlçesinde 2 mahallede 889 parselin, Mesudiye İlçesinde 26 mahallede 2 bin 858 parselin, Çatalpınar İlçesinde 15 mahallede bin 549 parselin, Akkuş İlçesinde 24 mahallede 3 bin 190 parselin olmak üzere toplam 212 mahallede, 50 bin 575 parselin 2/B kullanım kadastrosu çalışmaları tamamlandı.



2022’de 37 mahallede 2/B kadastrosu yapılacak

2022 yılında, Kabataş İlçesinde 4 mahallede 136 blok parselde 231 hektarlık alanda, Fatsa İlçesinde 9 mahallede 255 blok parselde 452 bin 20 hektarlık alanda, Çatalpınar İlçesinde 2 mahallede 121 blok parselde 209,30 hektarlık alanda, Korgan İlçesinde 4 mahallede 149 blok parselde 71,50 hektarlık alanda, Ünye İlçesinde 4 mahallede 159 blok parselde 352 hektarlık alanda, Kumru İlçesinde 12 mahallede 602 blok parselde 487, 70 hektarlık alanda, Gölköy İlçesi 1 mahallede 81 blok parselde 128, 30hektarlık alanda olmak üzere toplam 37 mahallede, bin 503 blok parselde, bin 932 hektarlık alanda 2/B kullanım kadastrosu çalışmalarına başlanacak.



Sayısallaştırma çalışmaları sürüyor

Öte yandan Altınordu ilçesinde 23 mahallede 13 bin 707 parselin, Gülyalı ilçesinde 2 mahallede bin 613 parselin, Ulubey İlçesinde 2 mahallede 38 parselin, Ünye ilçesinde 6 mahallede bin 244 parselin, Akkuş ilçesinde 5 mahallede 570 parselin, Fatsa ilçesinde 5 mahallede 6 bin 454 parselin olmak üzere toplam 43 mahallede, 23 bin 626 parselin sayısallaştırma çalışmaları devam ediyor.

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