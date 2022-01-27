Ordu’da kadastro çalışmaları Ordu’da kadastro yenileme ve 2/B kullanım alanlarının belirlenmesine devam ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da kadastro çalışmaları Ordu’da kadastro yenileme ve 2/B kullanım alanlarının belirlenmesine devam ediliyor

İHA

Ordu’da kadastro çalışmaları Ordu’da kadastro yenileme ve 2/B kullanım alanlarının belirlenmesine devam ediliyor

Ordu’da kadastro güncelleme, sayısallaştırma, 2/B kadastrosu çalışmalarına ağırlık verildi.
Ordu il genelinde tapulama, kadastro veya değişiklik işlemlerine ilişkin; sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hataları gidermek üzere uygulama niteliğini kaybeden, teknik nedenlerle yetersiz kalan, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermediği tespit edilen kadastro haritalarının tekrar düzenlenmesi ve tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin sağlanması amacıyla tapulama ve kadastro görmüş yerlerde kadastro yenileme çalışmaları devam ediyor.
Bu çalışmalar kapsamında Ordu Kadastro Müdürlüğünce Altınordu ilçesinde 77 mahallede 58 bin 443 parselin, Ünye ilçesinde 71 mahallede 62 bin 386 parselin, Fatsa ilçesinde 46 mahallede 34 bin 274 parselin, Perşembe ilçesinde 27 mahallede 27 bin 987 parselin, Çaybaşı ilçesinde 19 mahallede 7 bin 891 parselin, Kabadüz ilçesinde 10 mahallede 7 bin 95 parselin, Gürgentepe ilçesinde 5 mahallede 2 bin 39 parseli olmak üzere toplam 330 mahallede, 273 bin 87 parselin güncelleme çalışmaları tamamlandı.

2022’de 68 mahallede kadastro güncellenecek
2022 yılında programa alınan Altınordu ilçesinde 8 mahallede 5 bin 458 parselin, Akkuş ilçesinde 2 mahallede 3 bin 212 parselin, Çaybaşı ilçesinde 2 mahallede 2 bin 300 parselin, Ulubey ilçesinde 3 mahallede 2 bin 410 parselin, Perşembe ilçesinde 4 mahallede 9 bin 746 parselin, Kabadüz ilçesinde 2 mahallede 218 parselin, Gölköy ilçesinde 1 mahallede bin 786 parselin, Gürgentepe ilçesinde 2 mahallede 736 parselin, Aybastı ilçesinde 1 mahallede 4 bin 264 parselin, Korgan ilçesinde 2 mahallede 4 bin 727 parselin, Fatsa ilçesinde 9 mahallede 10 bin 250 parselin, Mesudiye ilçesinde 21 mahallede 20 bin 272 parselin, Ünye ilçesinde 11 mahallede 6 bin 519 parselin olmak üzere toplam 68 mahallede, 71 bin 898 parselin yenileme (güncelleme) çalışmaları devam ediyor.

2/B kadastrosu hız kesmeden sürüyor
İhaleli orman kadastrosu çalışmaları kapsamında, fiili kullanım durumlarına göre kadastrosunun yapılması ve hatalı oldukları için tescil edilemeyen 2/B alanlarının hatalarının giderilerek tescilinin sağlanması işlemleri de aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda Altınordu ilçesinde 11 mahallede 3 bin 336 parselin, Aybastı İlçesinde 1 mahallede 70 parselin, Çamaş İlçesinde 11 mahallede 2 bin 924 parselin, Çaybaşı İlçesinde 14 mahallede bin 825 parselin, Fatsa İlçesinde 22 mahallede bin 247 parselin, Gölköy İlçesinde 11 mahallede 6 bin 847 parselin, Gürgentepe İlçesinde 13 mahallede 7 bin parselin, İkizce İlçesinde 1 mahallede 6 bin 976 parselin, Kumru İlçesinde 9 mahallede 2 bin 32 parselin, Perşembe İlçesinde 16 mahallede bin 783 parselin, Ünye İlçesinde 7 mahallede bin 136 parselin, Ulubey İlçesinde 8 mahallede 5 bin 170 parselin, Kabadüz İlçesinde 6 mahallede bin 742 parselin, Kabataş İlçesinde 2 mahallede 889 parselin, Mesudiye İlçesinde 26 mahallede 2 bin 858 parselin, Çatalpınar İlçesinde 15 mahallede bin 549 parselin, Akkuş İlçesinde 24 mahallede 3 bin 190 parselin olmak üzere toplam 212 mahallede, 50 bin 575 parselin 2/B kullanım kadastrosu çalışmaları tamamlandı.

2022’de 37 mahallede 2/B kadastrosu yapılacak
2022 yılında, Kabataş İlçesinde 4 mahallede 136 blok parselde 231 hektarlık alanda, Fatsa İlçesinde 9 mahallede 255 blok parselde 452 bin 20 hektarlık alanda, Çatalpınar İlçesinde 2 mahallede 121 blok parselde 209,30 hektarlık alanda, Korgan İlçesinde 4 mahallede 149 blok parselde 71,50 hektarlık alanda, Ünye İlçesinde 4 mahallede 159 blok parselde 352 hektarlık alanda, Kumru İlçesinde 12 mahallede 602 blok parselde 487, 70 hektarlık alanda, Gölköy İlçesi 1 mahallede 81 blok parselde 128, 30hektarlık alanda olmak üzere toplam 37 mahallede, bin 503 blok parselde, bin 932 hektarlık alanda 2/B kullanım kadastrosu çalışmalarına başlanacak.

Sayısallaştırma çalışmaları sürüyor
Öte yandan Altınordu ilçesinde 23 mahallede 13 bin 707 parselin, Gülyalı ilçesinde 2 mahallede bin 613 parselin, Ulubey İlçesinde 2 mahallede 38 parselin, Ünye ilçesinde 6 mahallede bin 244 parselin, Akkuş ilçesinde 5 mahallede 570 parselin, Fatsa ilçesinde 5 mahallede 6 bin 454 parselin olmak üzere toplam 43 mahallede, 23 bin 626 parselin sayısallaştırma çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu’da kaçak alkollü içki operasyonu
YEREL HABERLER Ordu’da kaçak alkollü içki operasyonu
Kardan adama sokak ortasında 'sinekkaydı' tıraş Ordu’da bir berber esnafı, işyerinin önüne yaptığı kardan adama önce saç ve bıyık yaptı, sonrasında ise tıraş etti
YEREL HABERLER Kardan adama sokak ortasında 'sinekkaydı' ...
15 yıl sonra duygusal buluşma
YEREL HABERLER 15 yıl sonra duygusal buluşma
Başkan Tavlı: “Yoğun kar yağışına rağmen hiçbir olumsuzluk yaşanmadı
YEREL HABERLER Başkan Tavlı: “Yoğun kar yağışına rağmen hiçbir ...
Ordu’da bin 152 kedi ve köpek kayıt altına alındı
YEREL HABERLER Ordu’da bin 152 kedi ve köpek kayıt altına alındı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, kaza anı kamerada
YEREL HABERLER İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, kaza anı kamerada
Ordu’da, Yunus Emre’yi anma konseri düzenlendi
YEREL HABERLER Ordu’da, Yunus Emre’yi anma konseri düzenlendi
Ordu'da kar kalınlığı 2 metreye ulaştı Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci: “İlçe merkezimizde ve mahallelerimizde kar kalınlığı 1,80 metreyi buldu” “Küçük iş makinelerinin yetersiz kaldığı bir gündeyiz”
YEREL HABERLER Ordu'da kar kalınlığı 2 metreye ulaştı Akkuş Belediye ...
Başkan Tavlı: “Kent merkezinde sosyal yaşam alanlarını arttırıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Tavlı: “Kent merkezinde sosyal yaşam ...
Başkan Tören: “İhtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Tören: “İhtiyaç sahiplerinin yanında olmaya ...
Ordu’da kar kalınlığı insan boyuna ulaştı
YEREL HABERLER Ordu’da kar kalınlığı insan boyuna ulaştı
Vali Tuncay Sonel, karlı yolda sokak hayvanlarını besledi
YEREL HABERLER Vali Tuncay Sonel, karlı yolda sokak hayvanlarını ...
Ordu´da kar insan boyunu geçti
YEREL HABERLER Ordu´da kar insan boyunu geçti
Kumru’da kapalı pazar alanı, kapalı otoparka dönüştü
YEREL HABERLER Kumru’da kapalı pazar alanı, kapalı otoparka dönüştü
Kardan kayan minibüs fındık bahçesine uçtu: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kardan kayan minibüs fındık bahçesine uçtu: 4 yaralı
Fatsa’da karla mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Fatsa’da karla mücadele sürüyor
Uzmanlar uyarıyor: “Kıl dönmesi zamanında tedavi edilmezse enfeksiyon büyür”
YEREL HABERLER Uzmanlar uyarıyor: “Kıl dönmesi zamanında tedavi ...
Ordu’da uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Ordu’da uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama
Ordu'da 40 bin TL'lik kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi
YEREL HABERLER Ordu'da 40 bin TL'lik kaçak cep telefonu aksesuarı ...
Ordu’da 27 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Ordu’da 27 şahıs tutuklandı
Ordu’da işyerinde asılı bulunan şahsın tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Ordu’da işyerinde asılı bulunan şahsın tedavisi ...
Ordu’da kar esaret değil Ordu’da kardan kapalı yol bulunmuyor. Vatandaşlar Başkan Güler’i telefonla arayarak teşekkür etti
YEREL HABERLER Ordu’da kar esaret değil Ordu’da kardan kapalı yol bulunmuyor. ...
İnşaat yüksek mühendisi uyardı: “Isı tasarrufu için 1 santim strafor, 1 metre beton duvara eşdeğer”
YEREL HABERLER İnşaat yüksek mühendisi uyardı: “Isı tasarrufu için 1 ...
Jandarma ve polis ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Jandarma ve polis ekipleri, sokak hayvanlarını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.