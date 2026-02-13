Yemin töreninde kavga. CHP'den "Yemin Ettirmeme" Girişimi. Trump-Netanyahu ne konuşuyor? İran'a ortak saldırı hesabı mı? Netanyahu'dan savaş pazarlığı mı? Netanyahu neden apar topar ABD'ye gitti? Ortadoğu yeni savaşın eşiğinde mi? Trump İsrail basınına ne mesaj verdi? ABD İran'ı vurma hazırlığında m... Daha Fazla Göster

Yemin töreninde kavga. CHP'den "Yemin Ettirmeme" Girişimi. Trump-Netanyahu ne konuşuyor? İran'a ortak saldırı hesabı mı? Netanyahu'dan savaş pazarlığı mı? Netanyahu neden apar topar ABD'ye gitti? Ortadoğu yeni savaşın eşiğinde mi? Trump İsrail basınına ne mesaj verdi? ABD İran'ı vurma hazırlığında mı? Dendias neden Ankara'ya gelmedi? Olaylar Ve Görüşler'de Serap Belet sordu; Gazeteci Gürkan Zengin, Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Gazeteci Nedret Ersanel, Gazeteci Merve Şebnem Oruç ve Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör anlattı. Daha Az Göster