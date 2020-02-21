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HaberlerSağlık

Organ nakli nedir? Organ naklinin şartları nelerdir?

Organ bağışı pek çok hayatın kurtarılmasında önemli rol oynar. Sağlıklı organların başka bir insana nakledilmesi dediğimiz organ naklinde önemli olan organlar böbrek, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas, kornea, kas ve kemikteki ilikler oluyor. Peki organ naklinde bulunmanız için hangi şartlardan geçmeniz gerekir? Kimler organ naklinde bulunabilir? Cevabı haberimizde...

Organ naklinin şartları nelerdir?

Organ bağışı hayat kurtaran bir durumdur. Kişilerin organ bağışı yapmayı onayladıkları takdirde; sağlıklı olan organların öldükten sonra alınarak, uyumlu ve ihtiyaç sahiplerine nakil edilme işlemidir. Onaylanırsa sağlıklı olan tüm organların bağış yapılması mümkün olmaktadır. Genel olarak; böbrek, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas, kornea, kas ve kemikteki ilikler bağışlanmaktadır. Böbrek bağışı kişi hayattayken de yapılabilmektedir.

Organ bağışları; hastaneler, sağlık müdürlükleri, emniyet müdürlükleri, organ nakli yapan sağlık kuruluşları aracılığıyla organ bağış kartı doldurularak bildirilebilmektedir.

Organ nakli yapabilmek için;

  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Hiçbir zorlama altında kalmadan, kendi isteğiyle karar vermiş olmak gerekmektedir.

Kişinin beyin ölümün sonlandıktan sonra sağlıklı olan organları aileye haber verilerek, ameliyat ile alınmaktadır. Eğer kişi yoğun bakımda, organları zarar görmüşse nakilde bazı sınırlamalar olmaktadır. Bunların dışında obezite, hipertansiyon, travma geçiren kişilerinde organlarının naklinde dikkatli olunması gerekmektedir.

Organ bağışı sırasında hasta bilgileri kontrol edilerek, ailesine haber verilir. Sonrasında kadavradan sağlıklı işlevde olan organlar seçilir ve uygun olan hastaya nakil edilir. Organ bağışında; organların sağlıklı olması en önemli noktadır. Sağlıklı olmayan organlarda kesinlikle bağış yapılmaz. Nakilden önce doku uyuşması kontrol edilmektedir.

Organ bağışı yapmak birçok kişinin hayatının aynı anda kurtarmak demektir.

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