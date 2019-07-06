Organik Aşk, Bülent ve Esma'nın hikayesini anlatıyor. Beceriksiz bir adam olan Bülent zengin bir ailenin çocuğudur. Ailenin eriştiği zenginlik evin babası Celal sayesindedir. Başarılı bir iş adamı olan Celal'in hayattaki tek başarısızlığı oğlu Bülent'tir. Dünyanın parasının harcayarak oğlunun başarısızlığını örtbas eden Celal artık bu duruma bir son vermeye karar verir. Oğlunun kendi ayakları üzerinde durmasını isteyen Celal, kendisini düzeltmesi için oğluna bir ay müddet verir.

Bülent, bir ay içerisinde sıfırdan bir hayata başlayıp işleri yoluna koymazsa mirastan men edilecektir. Bu bir ay içerisinde başına türlü belalar açan Bülent'in hayatı düğünden kaçan gelin Esma ile karşılaştıktan sonra iyice karışır. Esma ile aşkı bulan Bülent bir yandan peşlerine düşen Esma'nın abisi Davut ile uğraşırken bir yandan kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışır.