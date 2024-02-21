Organize İşler filminin konusu nedir? Organize İşler filmi oyuncuları kimler?
Organize İşler filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem yönettiği Organize İşler filmi, 2005 yılında vizyona girmiştir. Filmi ilk kez izleyecek sinemaseverler için, Organize İşler filminin konusu ve oyuncularını haberimizde derledik. İşte Organize İşler filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
Organize İşler filmi 21 Şubat Çarşamba günü televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici seneryosu ile Organize İşler filmi BKM imzası taşımaktadır. Peki, "Organize İşler filminin konusu nedir? Organize İşler filmi oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi?" İşte Organize İşler filminin konusu ve oyuncuları...
ORGANİZE İŞLER FİLMİ KONUSU NEDİR?
Suçlarla dolu, karmaşık bir şehir olan İstanbul... Masumlar ve suçlular dirsek temasında, birbirlerine uyumlu bir tavırla hayatlarını idame ettirmektedirler. Süpermen kostümü giyip hayatını kazanmaya çalışan sıradan bir adam kendisini bir anda suç dünyasının göbeğinde bulacaktır. Suç dünyasının tam ortasında bir masuma aşık olacak, kendisi dahil herkesin kafasını karıştıracak ve bir şekilde hayatta kalmaya çabalayacaktır.
ORGANİZE İŞLER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)
Tolga Çevik (Süpermen Samet)
Demet Akbağ (Nuran Ocak)
Altan Erkekli (Yusuf Ziya Ocak)
Özgü Namal (Umut Ocak)
Cem Yılmaz (Müslüm Duralmaz)
Erdal Tosun (Üzeyir Kavak)
Tuncer Salman (Tugay Selimoğlu)
Öner Erkan (Silvio)
Ebru Akel (Nilüfer)
Başak Köklükaya (Nergis)
Berfin Erdoğan (Nazlı)
Salih Kalyon (Cemil)
Cezmi Baskın (İzzet Ayna)
Nazmi Kırık (Hıdır Duralmaz)
Neslihan Yeldan (Lalezar)
Deniz Erdoğan (Mıcır Duralmaz)