Orhan Ak: Coşkulu ve skor alan bir takım oluşturmak istiyoruz

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Selçuk Şahin’den boşalan teknik direktörlük görevine Orhan Ak’ı getirdi. Eflatun-sarılılar, 46 yaşındaki çalıştırıcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Orhan Ak için Eyüpspor Kemerburgaz Tesisleri’nde Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız’ın da katılımıyla imza töreni düzenlendi.

"COŞKULU VE SKOR ALAN BİR TAKIM OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Törende konuşan Orhan Ak, çok mutlu, gururlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Ak, "Kulübün oyun hafızasının içinden geldiğim için buranın yabancısı değilim. İlk sene burada ciddi bir başarı yakalamamız gerekiyor. Özellikle çok kaliteli oyuncular var. Potansiyeli olan bir kulüp. Selçuk hocaya da hafızası olan bir takım bıraktığı için teşekkür ediyorum. Bilgi ve birikimimle buraya katkı sağlayacağıma inanıyorum. Taraftar, bu kulübün en önemli gücü ve rüzgarıdır. Takım şu ana kadar oynadığı oyunun tam karşılığını alamamış olabilir ama coşkulu ve skor alan bir takım oluşturmak istiyoruz. Kasımpaşa maçını kazanıp iyi bir giriş yapmayı hedefliyoruz. Takımın oyuncu kalitesi yüksek. Bizim kırmızı alandan acil şekilde çıkmamız lazım. Rakiplerle puanlar birbirine çok yakın. 3-4 hafta kazanma alışkanlığını yakalarsak bambaşka bir seviyeye gelebiliriz" diye konuştu.

Takımın iyi sonuçlar alması için bir an önce çalışmalara başlayacaklarına değinen Ak, "Dokunuşlar yapıp farklı bir takım oluşturabiliriz. Zaman zaman oyun içinde ve başlangıçlarında formasyon değişiklikleri olmuş. Dokunuşları skora da yansıtınca sürecin hızlanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.